Alberto Fernández pidió a los pilotos que levanten el paro

"Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido por favor que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer", manifestó el candidato a presidente del Frente de Todos durante una conferencia de prensa en San Juan junto al gobernador Sergio Uñac.

“Creo que la Argentina tiene que tener una línea de bandera y estoy decidido a poner de pie nuevamente a Aerolíneas Argentinas. Entiendo muy bien el reclamo, han sido tan maltratados como todos los trabajadores de la Argentina. Confío en los que trabajan ahí y les pido que no provoquen este estado de cosas. A partir del 10 de diciembre construiremos otra historia”, agregó en relación el conflicto gremial en Austral y Aerolíneas Argentinas.

Estas delaciones vienen luego que Alberto Fernández le envió un mensaje a las organizaciones sociales. "No perdamos la calma, evitemos estar en las calles", dijo en ese momento.

El conflicto

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y el secretario general de los pilotos de Austral (Unión de Pilotos de Líneas Aéreas-UALA), Cristian Erhardt, confirmaron que “habrá un paro de actividades el fin de semana próximo” si no se produce un acuerdo que contemple una recomposición salarial de 22 puntos porcentuales, luego de que “la paritaria finalizó con esa pérdida salarial respecto de la inflación”.

Mientras que la Secretaría de Trabajo convocó a los representantes de las organizaciones gremiales Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) a participar de una audiencia el próximo jueves para “trabajar sobre el conflicto existente” entre los trabajadores representados por estos gremios y las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas.