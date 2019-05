En el video reivindica la gestión de Néstor Kirchner; critica con dureza al presidente Mauricio Macri; y, sorprendentemente, no hay ninguna imagen de la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner.

"Un 25 de mayo llegó Néstor. Pero la verdad es que había que construir sobre las cenizas. Y ese era el desafío que teníamos. Y yo no tengo ningún empacho en decir que Néstor me marcó mucho. A veces me dicen 'bueno, sos igual que Kirchner'. Me llenan de orgullo cuando dicen eso. No me afectan. Me llenan de orgullo", sostiene Fernández.

El candidato hace un paralelismo entre el país que recibió Kirchner en 2003 y la actualidad. Según Fernández, en diciembre, después de las elecciones, en el país "cuatro de cada diez argentinos van a estar debajo de la línea de pobreza".

"Y Macri dice que 'estamos mejor'. Vamos a hacerlo otra vez", dijo Fernández y sentenció: "Y no lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer con Cristina y lo voy a hacer con todos ustedes compañeros".

"La ventaja que tenemos es que ya estuvimos en el laberinto", refuerza Fernández, quien reiteró sus fuertes críticas al gobierno de Cambiemos. "La improvisación es el arte del macrismo".