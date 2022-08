Alberto Fernández ratificó que "no se va a parar" la obra pública

Acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Transporte; Alexis Guerrera, y junto al gobernador santafesino Omar Perotti, el Jefe de Estado encabezó el acto de puesta en marcha del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años de inactividad.

"Claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlo aún más difícil”, dijo el presidente durante su discurso, en el que añadió: “Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes”, en el marco de la primera actividad oficial que ambos comparten tras la asunción del exdiputado en el cargo el miércoles último.

"Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros”, aseguró Fernández.

En ese marco, dijo que además de luchar por la unidad de la coalición gobernante del Frente de Todos se debe “luchar por la unidad de los argentinos” y valoró al ferrocarril como elemento de desarrollo comunitario y económico.

62ed63138390d_900.jpg Alberto Fernández, en Santa Fe.

En Cañada de Gómez dijo estar en un “lugar histórico privilegiado” al recordar que el tren que cruza por esa la localidad santafesina, que reinauguró tras 45 años de inactividad, fue utilizado por Eva Perón en 1947.

"En 1947 nuestra querida Evita iba camino a Córdoba en este tren que pasaba por acá y paró en Cañada de Gómez”, expresó el mandatario durante el acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años.

Al conocerse la noticia de que Eva Perón arribaría a la estación de tren, cuarenta mujeres se acercaron a saludarla durante una noche de invierno, según una investigación del escritor y director del Museo Histórico Municipal, Gerardo Álvarez.