Alberto Fernández: "Todos tenemos que hacer un aporte"

"Todos tenemos que hacer un aporte, planteó, en ese sentido, el mandatario en declaraciones al canal C5N donde tocó varios temas, incluyendo su visita a Milagro Sala y la interna del Frente de Todos.

Además, señaló que Argentina está inmersa en un mundo que tiene un problema que se llama guerra.

"El día que el mundo se globalizó nos tuvimos que hacer cargo de lo que pasaba en cualquier lugar del mundo. Lo que está pasando en Ucrania tiene un efecto devastador sobre la economía mundial, no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Tiene un efecto devastador en materia inflacionaria", dijo Fernández, en declaraciones a C5N.

También estacó que según los índices del INDEC del primer trimestre del año "mejoró la distribución del ingreso, lo que demuestra que no hay ningún ajuste en Argentina".

El mandatario señaló además que "el trabajo que tenemos que hacer desde el Estado para ayudar a domar la inflación pasa por dos grandes temas: contener el déficit fiscal y llevarlo hacia la baja, porque el déficit es malo, no es algo de derecha e izquierda, y acumular reservas".

El presidente aseguró que el "el mayor costo de importaciones" en Argentina es "energía y gasoil", y que ese problema "no se arregla con un paro" porque es "un problema que tiene el mundo".

"Tienen que entender que en todo el mundo falta gasoil. En Argentina falta más por dos motivos, el primero es porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma mas energía. Pasamos en verano la mayor demanda eléctrica de energía y hace dos semanas la mayor demanda de gas. No tenemos la cantidad de gasoil necesaria producida en Argentina como la que se está demandando hoy", precisó Fernández.

Fernández criticó a los sectores de la oposición y de los medios que “generan una expectativa negativa” sobre la economía y dijo que, de persistir en esa actitud, “lograrán que la gente tenga expectativa negativa”.

En esa línea, cuestionó a quienes “siguen asustando a la gente que padece un problema como el de la inflación, que yo comprendo y no me hago el distraído”, dijo el Presidente.

cap.jpg El presidente Alberto Fernández habló de la realidad Argentina.

Marcó sobre la reunión bilateral que tuvo con el primer ministro inglés Boris Johnson, que "la cuestión Malvinas no está resuelta y que el encuentro fue la gran oportunidad que teníamos de poder decirle al Reino Unido lo que creemos".

"Es la tercera vez que veo a Boris Johnson. Me pidió la reunión para plantearme la posibilidad de hacer acuerdos comerciales y escuché todo. Y le dije que encantando, pero antes hay que discutir lo de Malvinas. Le dije que no es un tema resuelto la discusión soberana porque las Malvinas son de Argentina", dijo Fernández,

Afirmó que tuvo un "buen encuentro" con su par estadounidense, Joe Biden, en la cumbre del G7 en Alemania, y anticipó que ambas partes están organizando agenda para la reunión bilateral que tendrá lugar en Washington el 25 de julio.

"Con Estados Unidos hay que tener una buena relación, que no es de sometimiento, sino digna", planteó el Presidente.

También apuntó contra las provincias limítrofes que "dejaron escapar el gasoil por la frontera".

Alberto-Sala-01.jpg El presidente Alberto Fernández junto a Milagro Sala en la clínica Los Lapachos de Jujuy. Foto: Prensa Tupac.

La visita a Milagro Sala

Fernández señaló que "en un Estado de derecho todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", y recordó que "desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y particularmente con Milagro Sala, por la forma en que está detenida, la naturaleza de los procesos, por las maniobras persecutorias".

"La Justicia argentina es responsable", aseguró.

Afirmó que no puede indultar a la dirigente social Milagro Sala porque la referente de Tupac Amaru ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia.

"Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución. No me pueden pedir que haga un gesto que sea contradecir a la Constitución", subrayó.

Sostuvo que la situación del Frente de Todos (FdT) está "bien" y reiteró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no es su enemiga", más allá de que puedan no tener la "misma mirada".

Fernández valoró la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y enumeró que "resolvió el problema con los acreedores privados, logró un acuerdo con el FMI que no significó condicionamientos y pasamos el primer trimestre cumpliendo las metas".

El Presidente apostó por la realización de elecciones PASO en el Frente de Todos (FdT) en 2023, al advertir que “no hay peor peronismo que el peronismo quieto, inmovilizado”.

"El mejor peronismo es el que está movilizado, compite, discute y debate, y cuando digo el mejor peronismo debo decir que el mejor progresismo es ese; el progresismo silenciado no es un buen progresismo. Nada puede ser mejor para un candidato que la gente lo haya elegido candidato, y no que sea una decisión superestructural”, aseguró.