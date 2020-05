Alberto Fernández visitó Formosa y respaldó a Insfrán

“Si durante cuatro años alguien se olvidó de Formosa, este 28 de mayo venimos con Gildo a poner de pie a Formosa. Lo conozco a Gildo en su dimensión política, pero también en su dimensión humana. Todos abrazamos la política porque nos interesa ver cómo el ser humano vive mejor”, remarcó Fernández.

Junto al mandatario provincial, afirmó: “La mayor obsesión de Gildo es que sus coprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen político, que lo es, habla de su gran condición humana”.

En tanto, remarcó que “Gildo, siempre que pide, pide para Formosa, y consideró que “esos son los mejores políticos y son los mejores seres humanos”.

“Hoy venimos a uno de los dos territorios que tiene la Argentina a donde el virus no ha llegado. Y no ha llegado por otro motivo que no sea los cuidados que tuvieron los que gobiernan la provincia para que el virus no llegue”, subrayó Fernández.

Al hablar en un acto, contó que visitó el Hospital Evita, “que nació con otro objetivo pero han decidido prepararlo por si el coronavirus llega”.

“Quiero decirles que estoy feliz de estar en Formosa, feliz de visitar a mi amigo Gildo. “Él no sabe todo lo que lo valoro, lo respeto y lo quiero, porque es quejoso, es demandante de afecto”, bromeó Fernández sobre Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995.