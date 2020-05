Ginés González García recibió el alta médica

“Estoy muy bien, me encontraron algo que es de antigua data, un tema crónico, me hicieron muchos estudios y no se sabe de cuándo lo tengo”, explicó el funcionario al salir de la clínica ubicada, en el barrio porteño de Recoleta.

Además, el ministro dijo que le consultaron si tuvo algún golpe, que dijo no recordar que le hubiera sucedido, y aseveró “soy muy cabeza dura” y “me siento muy bien”.

Ante la consulta de la prensa, González García dijo “soy muy malo como mi propio médico”, reiteró que volverá a trabajar pese a que “tengo un muy buen equipo” y aclaró ante una nueva consulta que “no hubo necesidad de hacer un testeo por coronavirus”.

Luego, el titular de la cartera sanitaria dijo que habló con el presidente Alberto Fernández, con quien tenía previsto un viaje, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otras personalidades, de quienes recibió mucho afecto.

También se refirió a la pandemia y dijo que “hay un incremento de los casos, entró en un lugar peligroso como los barrios vulnerables y eso naturalmente iba a suceder y expande la casuística. Pero la situación está controlada, se están realizando operativos del programa Detectar en muchos otros lugares”.