Alberto, la nueva etapa del Gobierno y el frentetodismo

“Si algo hicimos bien, fue crear el Frente de Todos. Quiero que el tiempo que se inicia no sea de silencio, que sea de profundo debate, que cada uno pueda decir lo que piensa, y que podamos encontrar una síntesis que nos permita avanzar”, dijo el presidente, único orador de un acto convocado por los sindicatos, los movimientos sociales y un grupo de intendentes del conurbano bonaerense.

Mientras tanto, La Cámpora permaneció distante, y vio el acto desde el Obelisco, mientras Máximo Kirchner estuvo lejos del lugar donde se reunieron ministros y funcionarios del Gobierno, que estaba cerca del escenario montado para que el presidente le hablara a los militantes que se dieron cita en la Plaza de Mayo.

“Los matices y las diferencias empecemos a ponerlas sobre la mesa para que lleguemos a 2023 con toda la fuerza que necesitamos. Mi mayor aspiración es que en el 2023 desde el último concejal hasta el Presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”, dijo Alberto Fernández.

Más de un dirigente creyó leer en esta frase un llamado a internas que muchos impulsan para diferenciarse de Cristina Kirchner en el frente interno. Pero el presidente no fue tan explícito como a algunos de sus colaboradores más leales les hubiera gustado.

En cambio, fue claro cuando apuntó a la oposición. "He pedido que algunas políticas básicas podamos construirlas entre todos. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios”, dijo. Y agregó: “Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con los compañeros que tiene que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado, no tenemos nada que hablar con ellos, que se queden allí”.

Al finalizar el acto en Plaza de Mayo, Alberto Fernández volvió a la Casa Rosada. Allí habló con un grupo de periodistas acreditados, ante quienes resumió cómo será esta segunda etapa del Gobierno.

"Hay 5 leyes que para mí son muy importantes: la ley de hidrocarburos, la agroindustrial, la de compre argentino, la de electro movilidad, la de industria automotriz. Es algo que estamos esperando para poder movilizar la economía mucho más", dijo el presidente. Y añadió que en esta nueva etapa del Gobierno “debemos concentrar nuestros esfuerzos en terminar de recuperar la economía que ya se está recuperando mucho, garantizar que el empleo genuino se cree, ir terminando con los planes para que empiece la gente a acceder al empleo genuino”.

Aunque prefirió no dar muchos detalles de cómo están avanzando las negociaciones con el FMI ni sobre el proyecto de ley de presupuesto plurianual que se enviará al Congreso en la primera semana de diciembre, aseguró que “en eso está trabajando Martín (Guzmán)”, refiriéndose al ministro de Economía.

Consultado sobre si en esta segunda etapa del Gobierno habrá más “albertismo” o más “kirchnerismo”, el presidente respondió contundente: “Habrá mucho frentetodismo”. E insistió en que “no es vencedor el que gana, sino el que no se da por vencido”