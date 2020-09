El gobernador puntano volvió a arremeter contra los porteños por su soberbia ante la pandemia del coronavirus. "'Tengo el virus y chupame un huevo'", afirmó en su particular imitación de un habitante de la Ciudad.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, renovó sus críticas hacia los porteños por su prepotencia y aires de superioridad. En junio pasado, ya había apuntado contra los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires porque “no plantan soja, no crían ovejas, no crían ganado, salvo talleres clandestinos, fábricas no tienen”.