Al anunciar obras públicas en videoconferencia desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado destacó que los gobernadores "han interpretado mejor que nadie el sentir que quiero que exista en el Gobierno. Somos el Gobierno nacional de un país federal, que a lo largo de los años se ha construido de un modo muy poco equitativo y equilibrado".

De esta manera, el presidente se refirió al conflicto que mantiene con la Ciudad luego de que decidiera quitarle un punto de coparticipación al distrito para otorgárselo a la Provincia de Buenos Aires, algo que hizo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la medida y lograr la recuperación de los fondos.

Fernández aludió en su discurso de manera insistente al federalismo y a la necesidad de una mejor distribución de los recursos, aunque en ningún momento hizo referencia explícita a CABA ni a Rodríguez Larreta.

"Al país no se lo tranquiliza con discur.sos condescendientes, sino con acciones realmente equilibradas" para que "allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para los que los están necesitando", agregó y remarcó que “así se construye una Argentina solidaria, así se integra a la Argentina, no con discursos. Las políticas que tomamos no son en perjuicio de nadie, sino en favor de la gente, dictadas en favor de las mayorías argentinas".

El mensaje de Alberto a Larreta: "El perjuicio es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias"

El primer mandatario añadió que "el país federal hay que construirlo, porque no existe. Es un país muy desigual. Hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y a perjudicar a otros y allí tiene asomar la solidaridad. Perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita; en todo caso, el perjuicio, entre comillas, es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina".

A la vez, ratificó la decisión de "darle los recursos que la Provincia más poblada, más extensa y más productiva que necesita para crecer y ordenarle la vida a muchos bonaerenses que lo necesitan".