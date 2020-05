Alberto y CFK en Olivos: más de 3 horas de reunión en un momento determinante

La ex mandataria arribó a la residencia presidencial pasadas las 15.30 y se retiró poco más de tres horas más tarde. Fue una reunión extensa en la que los líderes del Frente de Todos conversaron sobre la dura coyuntura que atraviesa el país.

La reunión terminó poco después de las 18.30 y la vicepresidenta se retiró por la salida Del Libertador de la Residencia -la habitual comunica a la calle Villate-, rumbo a su departamento del barrio porteño de Recoleta. Cerca de la ex presidenta reconocieron que "no hubo un temario específico", pero que durante el encuentro desarrollado en el Quincho discurrió "sobre el amplio temario del coronavirus y la propuesta argentina para hacer frente a la deuda". La charla fue a solas y en el entorno de ambos funcionarios se mostraron herméticos a brindar detalles sobre lo sucedido.

Al cierre de esta edición no había foto de la reunión dado que, de común acuerdo, decidieron no darle difusión al encuentro. "Depende lo que Alberto quiera, pero no nos dijo nada", esgrimían anoche en el equipo de comunicación presidencial.

Lo cierto es que la reunión no pasó desapercibida. Un vocero presidencial quiso restarle trascendencia al sostener que "se juntan siempre a conversar. Desayunan juntos casi todos los sábados".

El propio Alberto Fernández había confirmado la "merienda" en la noche del lunes al participar de un programa de TV en la señal de cable TN. Pero el encuentro llegó en momentos en que comienzan a conocerse internas entre funcionarios cercanos al jefe de Estado y otros más alineados al kirchnerismo duro. En Justicia, donde la ministra Marcela Losardo, ex socia de Fernández en un estudio de abogados, dirime poder con su segundo Juan Martín Mena, cercano a la ex presidenta. Casualmente la polémica por las excarcelaciones fue otro de los tópicos que se debatieron en Olivos.

También en el área aeronáutica han surgido fricciones. De hecho, la anunciada fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral la "manejó" el titular de AA, Pablo Ceriani, y su jefe político, el influyente senador Mariano Recalde, antes que el ministro de Transporte, el massista Mario Meoni.

Con todo, la extensión de la cuarentena a partir del próximo lunes fue el tema presente en la reunión.

Fernández sigue firme en su intento de preservar la salud de la población, por lo que extenderá el aislamiento social dos semanas más. Igual, el jueves escuchará la opinión del equipo de epidemiólogos y también habrá ronda de consulta virtual con los gobernadores. "No podemos dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda el esfuerzo de todos", advirtió en el reportaje televisivo.

Ayer el titular de Salud, Ginés González García, indicó que "la cuarentena va a seguir, pero con otras características" más allá del 10 de mayo, aunque admitió cierto agotamiento en la sociedad por las restricciones. "Se nota y es ilógico. No es masivo, pero algunas personas están cansadas y angustiadas. Muchas quieren volver a algún tipo de actividad por fuera de sus domicilios que le permita mejorar su subsistencia. Es cierto que esto existe y que nosotros lo tenemos muy en consideración. Inclusive la idea que tuvo el gobierno nacional, hace ya algún días cuando fue el anterior decreto, de permitir algún esparcimiento tenía que ver con eso: recuperar alguna parte de la vida parecida como era antes. Y eso tenemos que hacer", expresó el sanitarista.