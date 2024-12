Alejandro Fargosi: "La Argentina tiene que cortar el cordón umbilical con Cristina"

Luego de que el jefe de Estado lo designara en la tarea de asesorar en los cambios del proyecto de ley que busca evitar que los condenados por corrupción accedan a cargos públicos, Fargosi se refirió al rol que desempeñará en esa función explicando que fue convocado para mejorar la iniciativa y tras un trabajo conjunto volver a discutirla en el Congreso.

“Es lo que me ha dicho el Presidente y el vocero (Manuel Adorni). Le creo al Presidente, sé que es una persona que está del lado de la decencia y de la legalidad. Por eso acepté ayudar en esta cuestión. Él confió en mí y espero servir”, sostuvo.

Propuestas para mejorar el proyecto de "Ficha Limpia"

El jurista -que fue Consejero de Magistratura- propuso agregar cambios en el texto del actual proyecto de Ficha Limpia, entre los que destacó na necesidad de "acelerar los procesos judiciales” por corrupción en la Corte Suprema.

Además, se refirió a la posibilidad de que existan causas "inventadas" contra políticos para impedir sus postulaciones.

“Hay detalles que a mí se me perdían. Soy honesto, hasta ahora no conocimos ningún caso de un juicio inventado por corrupción, porque no hubiera servido para nada. Pero si se dicta una ley de Ficha Limpia, un kapanga provincial medieval puede querer sacarse de encima a alguien que le cuestiona el liderazgo y le inventan un juicio”, aseguró.

Y, en declaraciones radiales, agregó: “Le pueden dictar una sentencia en primera instancia, y luego en segunda, que es algo que puede pasar, porque la Justicia está mal. No lo digo yo, sino el 89% de la gente, según las últimas encuestas”.

Asesor de grandes empresas, incluída SpaceX

Alejandro Fargosi se recibió a los 21 años, en 1976, con Diploma de Honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa misma universidad ocupó distintos cargos docentes por concurso en las cátedras de Derecho Administrativo, Derecho Comercial y Derecho Civil.

Terminó su carrera docente dirigiendo el Posgrado en Derecho de las Comunicaciones (1995 a 2005). El letrado formó parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En 1986 fue elegido Prosecretario General del Colegio Público de Abogados, reelecto en 1988 y luego elegido Consejero Suplente entre 2004 y 2006.

La trayectoria en el ámbito privado de Fargosi es destacable: su capacidad técnico-profesional hizo que fuera asesor de grandes empresas privadas argentinas e internacionales, como SpaceX del magnate Elon Musk.

Fargosi fue socio de Fargosi & Asociados (1978/1987), Asesor de Entel (1987/1988), primer Director de Asesoría Jurídica de Telefónica de Argentina (1990/1995), socio del Estudio de los Dres. O'Farrell (1996/1997), fundador del estudio Oyhanarte & Fargosi (1987/2010), Consejero de la Magistratura (2010/2014) y volvió a ejercer la abogacía desde 2010 (Oyhanarte & Fargosi).

A lo largo de su carrera profesional publicó unos 30 trabajos de doctrina y participó en más de 100 conferencias y debates.

Es miembro de varias instituciones relacionadas con la abogacía, mientras que, en el campo de la actividad colegial, acompañó a Alberto A. Spota como Prosecretario General del Colegio Público de Abogados en el período fundacional de 1986/1988, siendo reelecto para el período 1988/1990. Entre el 2004 y 2006.

En 2010 fue elegido por el 60% de los votos de los abogados de la Capital Federal, para representarlos en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicia del Poder Juducial de la Naciona.

Fue Director de la División Jurídica de IDEA y Presidente de la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones, entre otros cargos.