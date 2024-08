Alicia Barrios aseguró que Alberto Fernández ejerció maltrato psicológico contra Fabiola Yañez

En el marco del la ronda de testimonios que tuvo lugar en la Fiscalía Federal, ubicada en el quinto piso del edificio de Comodoro Py, la primera de los testigos admitió ser conocedora de "episodios de maltrato emocional" que habría sufrido la denunciante en manos del exmandatario.

Sin embargo, la periodista que es corresponsal en la Sala Estampa del Vaticano y amiga del papa Francisco aclaró que no presenció ningún tipo de hecho de violencia física, a diferencia de lo que se menciona en el dictamen de imputación. La declaración se extendió más de una hora en el despacho del fiscal Ramiro González y fue la primera de una lista de testimonios presentados por la querella. Además de Barrios y el fiscal, participaron de la audiencia de esta mañana la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, y la de Yañez, Mariana Gallego.

La exprimera dama, en su denuncia ampliada, describió a Barrios como una "excelente mujer" que estaba al tanto de su padecer, y aseguró que tenía pleno conocimiento de las visitas que recibía el exjefe de Estado en la Quinta de Olivos. Por su parte, González informó que la causa investiga nueve episodios de violencia que incluye maltrata emocional, agresiones físicas y hostigamiento que habría tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024.

Alberto Fernández Fabiola Yañez Violencia de Género.jpg Fabiola Yañez presentó una denuncia por violencia de género en contra de Alberto Fernández.

Tiempo atrás, en una conversación con Nelson Castro en Radio Rivadavia, Barrios había asegurado que la exprimera dama sufría un “ninguneo total” y “se notaba a simple vista” que la relación de pareja no estaba bien. “Me pareció una persona muy inteligente, muy sensible. Estábamos con los proyectos de Scholas Ocurrentes (proyecto del Papa Francisco). Ella era una 4×4, hacía todo por los chicos. Era lo único que no le podían arrebatar, porque era una mujer absolutamente despojada”, profundizó.

María Cantero, secretaria de Fernández, es otra de las testigos que declara en el caso. Desde el mediodía de este jueves se encuentra ante el fiscal federal González, quien la convocó para intentar reconstruir los hechos descritos por Yañez. En la charla que Cantero y Yañez tuvieron por WhatsApp, la exprimera dama le envió fotos de los supuestos golpes y le entregó detalles de los hechos de violencia física. Ahora Cantero deberá reafirmar si conocía esa situación ante sede judicial. Si miente podría incurrir en el delito de falso testimonio.

Yañez analiza presentar además nuevos testigos que apoyen su denuncia de violencia de género. Son personas de su entorno, que se presentaron espontáneamente y se ofrecieron a declarar acerca de actos violentos que escucharon o vieron mientras duró el vinculo de la pareja, según señalaron cerca de la ex primera dama.