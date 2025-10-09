Allanan la casa de José Luis Espert y su despacho en Diputados

El diputado, que el miércoles pidió licencia de su banca en la Cámara Baja, recibió a los oficiales, que le presentaron la orden judicial, y los dejó ingresar a su domicilio junto con sus abogados.

Días atrás, el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez inició una investigación por presunto lavado de dinero contra Espert, que quedó imputado por haber recibido US$ 200.000 a principios de 2020 de parte de “Fred” Machado.

Anoche, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, los diputados aprobaron en el recinto la autorización que les había pedido por la tarde el juez federal Lino Mirabelli para avanzar con medidas de prueba que requerían permiso por sus fueros. Incluye medidas en la casa del legislador, sus oficinas y sobre sus teléfonos.

En ese contexto, el despacho del legislador, ahora de licencia, fue franjado anoche y así amaneció hasta que este jueves, cerca del mediodía, ingresaron los enviados de los tribunales acompañados por personal legislativo.

NOTICIA EN DESARROLLO...