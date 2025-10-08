Diputados aprobó que la Justicia Federal investigue a José Luis Espert

La decisiòn de la Cámara baja responde al pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes de Espert. Este miércoles, el legislador nacional avanzó con un pedido licencia, pero aún mantiene sus fueros.

A mano alzada, el pleno de la Cámara aprobó constituirse en comisión y luego aprobó las medidas de prueba solicitadas por Mirabelli, con 215 votos afirmativos y tres abstenciones.

Espert fue imputado el martes por el fiscal Fernando Domínguez por lavado de dinero, tras quedar envuelto en una investigación judicial luego de que se confirmara una transferencia por 200.000 dólares de Fred Machado, extraditado a los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

El domingo pasado, Espert renunció a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por presión no solo de La Libertad Avanza, sino también por sus socios electorales del PRO.