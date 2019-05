Alperovich acosó y maltrató a una periodista

El senador justicialista fue invitado para hablar de la situación que atraviesa la provincia y una posible candidatura. “Es muy lindo este lugar y esta chica, que me encanta, es el perfil que a mí me gusta”, lanzó el funcionario ante la mirada de Servetto y su compañero, Indalecio Sánchez, y agregó: “Sos una preciosura”.

Alperovich.mp4

Alperovich continuó con la charla e incomodó en varias oportunidades a los conductores hasta que que volvió a dirigirse a la periodista. “(Yo podría) estar más tranquilo mirando a esta preciosura”, reiteró, en referencia a Servetto.

Embed Este es @JAlperovichOk. Atrevido, irrespetuso, acosador televisado.



En el estudio de La Gaceta, Alperovich le faltó el respeto a la periodista Carolina Servetto y le dijo “te cagás de miedo” al periodista Indalecio Sánchez https://t.co/qKAlSl5G4x vía @contexto_tuc — Marce Ojeda (@Marcelitaojeda) 24 de abril de 2019

La periodista se puso visiblemente incómoda y le contestó que, entonces, podría haber aceptado invitaciones previas que le habían hecho para entrevistarlo. “¿Por qué no vino antes? Lo invitamos muchas veces”, le consultó.

Embed “Se humilla a sí mismo”: las criticas a Alperovich desde la prensa nacional. La periodista de TN Carolina Amoroso cargó contra el ex gobernador por cómo trató a su colega Carolina Servetto, durante una entrevista: “cosificación y humillación”. #Repercusión en las #redes pic.twitter.com/eYfodRhnSR — Mujeres Trabajadoras de los Medios de Comunicación (@mujeres_prensa) 24 de abril de 2019

La respuesta del candidato a gobernador fue en el mismo tono de soberbia: “No podía. No te sale ponerte en mala. No te sale. Fue una vez, no muchas veces. Siempre me volvés para atrás, me hacés acordar a mi señora”.

Los dichos no pasaron inadvertidos y generó un amplio repudio en redes sociales.