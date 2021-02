Alte. Brown: El marido de Pampita candidato a concejal

En un año electoral no se debe desaprovechar ningún recurso que sirva para ganar las elecciones y menos en el Gran Buenos Aires, donde, como se sabe, se define la suerte de un gobierno o de la oposición.

Y García Moritán tiene cualidades que, para el partido de Mauricio Macri, son importantes y poco frecuentes. En primer lugar, "Pampito" -así lo llaman en privado en el PRO- ya tiene un alto nivel de conocimiento por ser el esposo de Pampita, una de las mujeres más populares de la Argentina. Además, posee experiencia en trabajo social con fondos privados ya que es presidente y fundador de la ONG Asociar que tiene inserción en el Gran Buenos Aires. Y en tercer lugar, está limpio, por lo cual "será muy difícil tirarle con una carpeta (reprocharle alguna irregularidad) porque no tiene prontuario", dijo una fuente cercana a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

El actual consorte de Pampita conoce muy bien a Vidal, ya que fue parte de su equipo cuando la exmandataria era ministra de Desarrollo Social desde el 2007 hasta el 2011, en el primer período de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. En ese despacho trabó amistad con el entonces marido de la exgobernadora y exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro -un hombre que apuesta fuerte por el futuro de Pampito- y con el encuestador, analista político y ex secretario general de la Gobernación bonaerense, Fabián Perechodnik (hombre de consulta de Vidal y socio de Tagliaferro).

Una campaña fácil

"Para el marido de Pampita no sería difícil ocupar el primer lugar en la lista de candidatos a concejales del PRO y así ser electo", evaluó un dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires. "Además -agregó-, si en las encuestas no le fuese muy bien, con solo recorrer programas de TV con su esposa y su próximo bebé sumaría unos cuantos puntos y sin poner un peso". "Y si con eso no alcanza -ironizó- puede pedirle auspicio financiero a su exmujer (Milagro Brito, una de las accionistas del Banco Macro) e invertir en publicidad".

