Alternativa Federal puso primera en Mar del Plata

Pese a la persistencia del kirchnerismo para desalentar la dispersión opositora, Alternativa Federal sigue dando señales de autonomía, y fue el propio Massa el que puso paños fríos a la posibilidad de una confluencia al reclamar que Cristina Kirchner no sea candidata presidencial.

El ex intendente de Tigre sostuvo que para derrotar a Cambiemos en las urnas la oposición precisa dirigentes que estén en condiciones de “ganar la segunda vuelta” al presidente Mauricio Macri.

“No sé que va a hacer la ex presidenta. Hace 9 años que no hablo con ella y hace tres elecciones que en primarias y generales competimos en espacios distintos. Sí le quiero hablar al electorado de Unidad Ciudadana. No alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia”, arrancó el ex intendente de Tigre en el lanzamiento de Alternativa Federal en el complejo La Normandina, de Playa Grande.

“Para derrotar a Macri hay que construir una nueva mayoría, y esa nueva mayoría se construye con dirigentes que le ganen en la segunda vuelta a Macri y no que no pierdan en la segunda vuelta”, completó ante cientos de militantes.

Con la ausencia de última hora del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien tuvo que volver de urgencia a su provincia a raíz de emergencias climáticas, la figura de Massa cobró mayor relieve, y estuvo acompañado por el senador Miguel Pichetto, otro de los que no se bajan de la grilla de candidatos presidenciales por Argentina Federal.

También estuvieron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, uno de los cuatro fundadores de Alternativa Federal, y sus pares Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En cambio, pegó el faltazo el mandatario tucumano, Juan Manzur, quien con una carta dirigida al PJ cuestionó al espacio que lo cobijaba hasta hace poco tiempo por su cerrazón a aceptar la unidad que le proponen desde el peronismo K.

Tampoco estuvieron los gobernadores Domingo Peppo de Chaco y Gustavo Bordet de Entre Ríos, pero tuvieron la deferencia de enviar saludos a través de videos que se proyectaron durante el acto, ratificando que por el momento no sacarán los pies del plato.