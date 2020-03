Álvaro de Lamadrid volvió a pedir por los argentinos varados en el exterior

“Día tras día recibo decenas de mensajes de argentinos que nos solicitan que no los olvidemos, que la están pasando muy mal en el exterior”, dijo el diputado radical y agregó “el 16 de marzo presenté un proyecto de resolución con propuestas para resolver el tema antes que se cerraran las fronteras”.

Además, Álvaro de Lamadrid afirma: “Hay que asegurar el regreso de nuestros compatriotas a salvo y que realicen el protocolo de salud. Ningún país abandona a sus ciudadanos”.

El diputado volvió a comparar a la Argentina con el país vecino, Uruguay y la campaña #TodosEnCasa “Cancillería debería mirar cómo trabaja Uruguay para repatriar a sus compatriotas”.

La mayoría de los países del mundo que han cerrado sus fronteras es con respecto a ciudadanos no nacionales.

Álvaro de Lamadrid agrego que: "Los argentinos en el exterior están siendo víctimas de abusos policiales, robos y agresiones en los países en los cuales se encuentran. La mayoría no ha recibido ayuda de los consulados.”

“Recibo mensajes de argentinos varados en la India, Ecuador, Perú, Francia, Qatar, Tailandia, República Dominicana, compatriotas que están en la frontera Argentina/Brasil, Punta Cana y están ahorcados económicamente, pido que por favor no se les cobre el 30%”, continuó el diputado Nacional.

“Un mensaje que me dejó muy preocupado, como todos, pero éste fue especialmente, cuando una argentina desde la India me cuenta que no conseguía lugar para pasar la cuarentena, que habían cerrado todos los hoteles y hostales, casi se queda en la calle, zafó de casualidad pero ya casi sin dinero para comer”, resaltó el diputado.

También se refirió al sistema de salud extranjero y sostuvo que "muchos compatriotas no pueden afrontar esos gastos, estaban afuera con el dinero justo y ahora ni siquiera pueden comprar sus remedios"- Minimizar los contactos