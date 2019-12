Analizan modificaciones al decreto antinepotismo

El decreto 93 de 2018 dispuso la prohibición de contratar en el Ejecutivo nacional a familiares de funcionarios con hasta "segundo grado de consanguinidad", por lo que los primos y otros parientes lejanos quedaban fuera de las restricciones de la normativa implementada a raíz de la polémica desatada en ese entonces por el nombramiento de familiares del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En el gobierno ahora no hablan de anular el decreto sino modificarlo. "Buscamos no prohibir la posibilidad que trabajen, sino limitar su continuidad más allá del mandato para que no tengamos casos como el del primo de Marcos Peña y otros ex funcionarios", chicaneó un alto funcionario consultado por este diario.

La chicana tendría como destinatario a Carlos Menéndez Behety, que se desempeñaba como director de Marketing de YPF. Cerca del ex jefe de gabinete no confirmaron si continúa en el cargo, pero adujeron que es un pariente lejano, "sin relación, es primo lejano de Marcos Peña", que tampoco estaría alcanzado por el decreto en cuestión.

Lo cierto es que trabajan en el cambio de la normativa antinepotista funcionarios de Jefatura de Gabinete y Secretaría Legal y Técnica. Y, más allá de los considerandos, se trata de una verdadera necesidad con vistas a los colaboradores elegidos por importantes funcionarios del Ejecutivo.

El influyente secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que por ejemplo está detrás de la convocatoria a empresarios y sindicalistas de hoy a la tarde en Casa Rosada, en lo que representaría un preludio del Pacto Social, trabaja con su hijo Felipe. Hace una semana, en ocasión de la primera convocatoria a jefes sindicales, ambos se retiraron por explanada Rivadavia pasadas de las 21.30.

Beliz es también cuñado del secretario de Medios, Francisco "Pancho" Meritello. El mismo parentesco tiene el canciller Felipe Solá con su jefe de gabinete, el dirigente platense, Guillermo Justo Chávez.

La directora del PAMI, Luana Volnovich, designó a su hermano Guido como gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Ayer se lo vio transitando los pasillos del palacio de gobierno a Mario Cafiero, flamante presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (Inaes), tío de Santiago, el jefe de gabinete, pero tampoco alcanzado por las restricciones contra el nepotismo impuestas por los ex Cambiemos.

Con todo, parecería que no hay apuro por modificar la normativa actual. "No es prioridad", dijeron cerca de Vilma Ibarra, a cargo de Legal y Técnica. Otra calificada fuente gubernamental consultada también deslizó que la medida no sería oficializada en los próximos días.

Es cierto que la mayoría de los funcionarios jerárquicos que componen las estructuras de los 21 ministerios no han sido oficializados vía designación en el Boletín Oficial.

"Está derogado de hecho el decreto si ya están trabajando los familiares de los funcionarios", dijo, a su turno, una espada del macrismo que deslizó que el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, también supo incluir en el staff del organismo a un familiar directo.