"El Presidente sacó casi el 50% de los votos cuando fue presidente, ¿de qué 4% me querés hablar?", respondió el funcionario, quien consideró los dichos del ministro de Desarrollo bonaerense como "una chicana que no tiene ningún sentido".

"Si me querés chicanear, juguemos a la chicana. Un ratito puede servir, pero se agota porque el Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente", afirmó, en diálogo con El Destape Radio.

Luego se refirió sobre el liderazgo de Cristina Kirchner en comparación con el presidente y los votos de la pasada elección. “Juan Perón decía que tenías que ir el por el hormiguero y una vez que lo conquistaste o no, lo que debía suceder es ir hormiga por hormiga. El hormiguero en esta discusión de cuando gana el Frente de Todos lo aportaba Cristina, ese núcleo duro, pero el que terminó haciendo hormiga por hormiga fue Alberto”, desglosó.

Y agregó en ese sentido: “Claro que la cantidad de votos la aportó Cristina, aportó el núcleo duro. No nos olvidemos de que Alberto dijo que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Ahí quedó demostrado, eso sucedió. Cristina estaba y aportó todo lo que podía aportar, después había que encontrar la diferencia y esa diferencia la aportó el presidente de la Nación”.

Por último Fernández dijo que si él fuese jefe de Estado no tendría una mesa chica que incluya tanto a Cristina Kirchner como al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debido a que la vicepresidenta “se ganó el derecho de hablar mano a mano con el Presidente”. Pero inmediatamente también aclaró: “Cristina se ganó el derecho de una discusión con el Presidente que fue llevada a la práctica muchísimas veces”.