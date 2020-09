La Cámara Federal porteña declaró hoy la "nulidad" de los procesamientos de Guillermo Dietrich, Nicolas Dujovne, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes de los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018.En esa operación el Estado perdió casi 500 millones de dólares.

La Cámara Federal porteña declaró hoy la "nulidad" de los procesamientos de cuatro ex funcionarios de Mauricio Macri: el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de su par de Hacienda, Nicolas Dujovne, del ex administrador nacional de Vialidad, Javier Iguacel y del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018.