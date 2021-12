El recurso fue presentado por su abogado, Pablo Lanusse, y ahora el Tribunal de Apelaciones de esa ciudad bonaerense revisará el fallo del juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, quien procesó a Macri, informaron fuentes judiciales.

En el escrito se sostuvo que el juez actuó con "prejuzgamiento" al procesar a Macri y prohibirle la salida del país.

“Quedó demostrado que el Sr. Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma”, se afirmó.

La defensa no solo busca que la Cámara Federal de Mar del Plata revoque esa resolución sino también el embargo de 100 millones de pesos, las pautas de conducta fijadas y la prohibición de salida del país.

En el escrito, la defensa incluso planteó que pareciera que el fallo del juez Bava fue escrito por otra persona. “Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter. Pero resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada”, sostuvo el defensor Pablo Lanusse.

“Quedó demostrado que el Sr. Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma (...) De tal manera, no se puede atribuir al nombrado ni a título de autor, ni de ningún grado de participación, responsabilidad en los supuestos hechos que se le pretenden atribuir, a partir de un antojadizo, extrapolado, tardío e inapropiado uso de la teoría del dominio funcional del hecho”, aseguró.

Macri fue procesado por supuesta violación a la Ley de Inteligencia e incumplimiento de deberes de funcionario público y embargado en 100 millones de pesos.

Bava lo consideró "autor" de maniobras de espionaje ilegal contra los familiares de los marinos del submarino hundido en noviembre de 2017.