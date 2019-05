Armador de Lavagna dice que Massa se va con Cristina Kirchner

"Algunos dicen que Massa ya acordó con la gente de Cristina. Esto está muy extendido en la política bonaerense, especialmente dentro del peronismo", le dijo Rodríguez, a poco menos de un mes de haber dejado la Jefatura de Gabinete de la municipalidad de La Matanza para sumarse al armado de Lavagna.

"Todo el mundo habla del acuerdo entre Massa y el kirchnerismo, habrá que ver si es cierto o no, y eventualmente como lo interpretarán los millones de argentinos y argentinas que buscan un punto de encuentro para salir de la grieta", señaló Rodríguez.

La visita que el martes hizo la ex presidenta a la sede del PJ nacional, después de 16 años, acrecentó los rumores sobre el acercamiento de Massa a sus filas, ya que el tema fue parte de lo hablado con la Mesa de Acción Política del PJ.

Desde entonces, referentes del Frente Renovador en la Cámara de Diputados y hasta el propio Massa buscaron acallar los rumores asegurando que la pre candidatura a presidente del hombre de Tigre por Alternativa Federal sigue en pie.

"Cristina, en la reunión del PJ, planteó que el objetivo es terminar de llevar a Massa al kirchnerismo y hacer una coalición o un acuerdo electoral con Unidad Ciudadana. El propio Alberto Fernández, voz calificada de Unidad Ciudadana, dijo explícitamente que están buscando que Massa llegue a un acuerdo electoral con ellos", sostuvo Rodríguez.

En ese contexto, el armador de Lavagna confió: "Yo mismo lo escuché al intendente de Tigre, Julio Zamora, decir que si Cristina es la candidata de su partido él la va a apoyar. También dijo que Cristina cambió y que Massa tiene que estar en un mismo espacio con ella", sentenció Rodríguez.

Para darle más fuerza a sus dichos, la nueva incorporación del lavagnismo hizo un punteado entre los que ya se pronunciaron a favor de esta alianza entre la ex presidenta y quien fuera su jefe de Gabinete.

En ese pelotón anotó al secretario general de "La Cámpora", Andrés "Cuervo" Larroque; al ex jefe de Gabinete de la Presidenta, Alberto Fernández; al ex gobernador ‘K’ de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y al ex presidente del PJ bonaerense y actual intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

"Alberto Fernández, que es la voz de Cristina, ha venido sosteniendo que Massa puede colaborar, sumar a la unidad y que Sergio tiene la misma visión que Cristina sobre lo que hay que hacer en la Argentina", sentenció Rodríguez.

"Obviamente, cualquier dirigente en el marco de la democracia tiene derecho a plantear lo que le convenga y a su vez a tomar las decisiones que le son propias", azuzó Rodríguez antes de remarcar que "Roberto Lavagna va por un camino diferente".

En ese contexto, explicó que "#consenso 19 es la construcción del espacio político con el que Lavagna consolida la coalición que integran peronistas, radicales, socialistas, el GEN y un frente multisectorial, con referentes de la producción y del trabajo".

La diferencia "tajante" que este espacio tiene con el de Macri y la ex presidenta son las "propuestas que Lavagna plantea para salir de la grieta", sentenció "Topo" Rodríguez.

