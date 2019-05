Condenaron a Milagro Sala a 4 años de cárcel por "lesiones graves"

La sentencia fue emitida por los jueces Ana Pérez Rojas, Mario Puig y Claudia Sadir, quienes consideraron probada la acusación de “autoría del delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas”.

El hecho denunciado ocurrió en dependencias del Ministerio de Infraestructura provincial el 3 de julio de 2006 y el agredido fue Cristian César Arias, alias “Luca”, (fallecido), quien recibió una golpiza de parte de la dirigente y otras personas, según confirmó la justicia.

De acuerdo con las constancias en la causa, Sala llegó acompañada de otras 15 personas y atacaron a golpes a Arias y a Juan Carlos Maidana, provocándoles heridas. Arias denunció el hecho pero murió ocho meses después del episodio.

En sus últimas palabras antes del fallo, Sala dijo que “no porque me dicten más años de sentencia el gobernador va a solucionar el hambre que hay en la provincia. Están equivocados. No tengo nada que ocultar y no hice nada malo. Esta pesadilla en algún momento se tiene que terminar”.

En la resolución los jueces también decidieron que Sala cumpla la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria, tal como sucedió en el juicio anterior conocido como “Pibes Villeros”, donde fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión.

Luego de conocer la sentencia, Sala apuntó al gobernador Gerardo Morales y sostuvo que “los jujeños tenemos empezar a ver” los problemas sociales “y no las sentencias, que son un circo”.

“Hoy Morales está haciendo clientelismo, no está pagando a los comedores sin embargo tienen plata para hacer grandes negocios y para pagar a los fiscales que están aquí sentados”, agregó.