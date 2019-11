Avanzan con el "legado" pero la transición está en "pausa"

Con medio gabinete de viaje, Mauricio Macri encabezó ayer por la mañana la reunión de su equipo en el Salón de Científicos de Casa Rosada. En la foto, distribuida por la comunicación oficial, se lo ve al presidente acompañado por sólo cinco ministros, el vicejefe Andrés Ibarra y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

Es que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó ayer la delegación que ofreció un acto conmemorativo por el 50° aniversario de la creación de la Base Marambio, en la Antártida. Hasta allí viajaron también Oscar Aguad (Defensa), Guillermo Dietrich (Transporte), Fernando de Andreis (secretario general de Presidencia) y el jefe de asesores José Torello.

Otros ministros también se encuentran de viaje: Patricia Bullrich y su equipo de Seguridad expusieron en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, Estados Unidos, al tiempo que Germán Garavano (Justicia) recibió una condecoración del presidente italiano Sergio Mattarella.

"Eramos pocos y el ministro (Hernán) Lacunza describió el documento ‘Ocho puntos sobre la economía" en forma muy didáctica. Explicó las bases del ordenamiento macro que "dejaremos al próximo gobierno", explicó a este diario uno de los funcionarios presentes en el encuentro.

Al ser consultado sobre si se dialogó sobre la transición con los equipos designados por Alberto Fernández, la calificada fuente dijo: "En mi área y en otras no se está haciendo nada. Hasta Alberto dijo que hoy la información es pública, está toda publicada en internet. No es como nos sucedió en 2015 que no había tanta digitalización y encima se ocultaban hasta los certificados de deuda. En la Provincia se encontraron con una deuda en Educación de $6 mil millones, por ejemplo".

En la conferencia de prensa posterior, el también secretario de Modernización Ibarra afirmó que Cambiemos dejará unos 10 mil millones de dólares en reservas líquidas "contra cero de lo que recibimos nosotros".

El pasado lunes Fernández, desde su excursión mexicana, había dicho en referencia al legado económico descripto por Jefatura de Gabinete que "tienen que parar con la mentira". Es que justamente en diciembre comenzará la guerra dialéctica entre la nueva administración y la que abandona el poder sobre las cuentas y lo realizado por las diferentes áreas del estado.

Por este motivo, cada ministerio se encuentra abocado a realizar un balance final de gestión que se estima será editado por Jefatura de Gabinete.

Por la tarde, como todos los martes, se reunió en Casa Rosada el Consejo de Seguridad nacional con la ausencia de los funcionarios de dicha cartera pero sí con la presencia del titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. También estuvo presente la mesa judicial: pasadas las 17 se retiró por explanada Rivadavia el asesor judicial del presidente, Fabián "Pepín" Rodríguez Simon.

También visitó hizo la Casa de Gobierno el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por fondos fiduciarios para la obra pública en su provincia.

Mientras tanto, en el oficialismo se discute lo que ocurrirá pasado el 10 de diciembre. Ya comenzaron febriles negociaciones para mantener unido el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. Con todo, se escuchan voces disonantes por "la dedocracia del primer piso", como describió ayer un funcionario, en referencia a los dirigentes PRO puros como Marcos Peña que querrán seguir ordenando la tropa "como si aún tuvieran la lapicera".