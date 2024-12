Axel Kicillof celebró sus cinco años de gestión en la Provincia y lanzó críticas a Javier Milei

Kicillof presentó un video titulado "el daño de Milei", en un juego irónico de palabras, donde repasó aspectos negativos de la gestión del Presidente, entre ellos despidos, caída de la actividad y cierres de miles de empresas. "Está todo esto de ‘no la ven’. La verdad es que la provincia de Buenos Aires sí la ve. La vemos horrible, la vemos espantosa, la vemos dramática. Sí la vemos, Milei. Y es espantosa”, consideró el Gobernador.

Después del video, el mandatario provincial tomó el micrófono y opinó que "el plan de Milei para bajar la inflación no es el que planteó en campaña, sino que hizo un plan de ajuste convencional". Y agregó en esa línea: "Milei está cumpliendo un año de gestión, un año de calamidad y desastre, y nosotros estamos cumpliendo cinco años con política de crédito y demanda, pero ahora se trata de parar una avalancha”.

"No es un héroe que hizo el ajuste más grande de la Argentina, es un cobarde, que le ajustó a los jubilados”, remarcó.

Al igual que en la conferencia de prensa ofrecida por la mañana, Kicillof ratificó su intención de hacerse cargo del control de Aerolíneas Argentinas, en caso de que el Ejecutivo nacional privatice la línea de bandera. "La privatización ya la vivimos y no funcionó. La provincia de Buenos Aires no va a dejar caer Aerolíneas. Estamos presentando formalmente esta posición. No vamos a contar cómo vamos a hacer porque el Gobierno todavía no la puso a la venta”, afirmó.

En sus reproches a Milei, Kicillof continuó: "El Gobierno pretende privarnos de un derecho. La conectividad aérea, para los que viven en el interior, es una necesidad y un derecho. Y lo que vimos es que en estos días, el oficialismo, en vez de tratar el Presupuesto en el Congreso para decirnos a qué van a dedicar ‘la tuya’, no quieren decirlo. No lo quieren discutir ni que esté en una ley. No quieren que se los controle ni que se les pongan límites. No van a votar el Presupuesto, pero sí quieren privatizar Aerolíneas”.

“Sé que Milei está especialmente enojado con la provincia de Buenos Aires, está rencoroso, porque perdió las PASO, las generales y el balotaje. La provincia de Buenos Aires le dijo no a Milei”, subrayó.

Otro de los temas a los que se refirió Kicillof fue el encuentro del PJ bonaerense, en el que también participaron la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Cuando hablamos de unidad, por supuesto que es unidad de los dirigentes, pero es unidad que contemple y tenga a todos los sectores que están sufriendo. Todos esos sectores tienen que estar en esa unidad”, sostuvo.

En tanto, el Gobernador anticipó que en la provincia de Buenos Aires se va a crear un frente electoral para las legislativas del año próximo: “Nos estamos preparando para convocar a todos y todas para hacer un inmenso frente que represente una alternativa de futuro en la Argentina. La Provincia va a estar resistiendo, pero también construyendo una alternativa de futuro".