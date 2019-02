En una entrevista en Radio con Vos, Kicillof relató cómo fue el encuentro que duró dos horas y se llevó a cabo en el despacho de la Cámara de Diputados que ocupa el ex ministro.

“Tenía una serie de preguntas para hacer, que hemos manifestado en el Congreso con respecto al acuerdo, temas que no fueron consultados con la oposición y pedimos que se discutieran”, explicó el diputado del Frente para la Victoria (FPV).

Aseguró que siente preocupación porque “hay una suerte de festejo del oficialismo por la estabilidad del tipo de cambio, pero esa estabilidad se logró a fuerza de una tasa de interés tremenda, después de una devaluación del 100% que está teniendo efectos devastadores sobre la economía argentina”.

Según precisó, la misión del FMI pidió reunirse con él en carácter de un economista de la oposición.

“No me preguntaron sobre el próximo gobierno y me dejaron en claro que el FMI no tiene intención de interferir en el proceso electoral”, aclaró.

Aprovechó para mencionar que durante su gestión como ministro, “la deuda externa no era un problema, teníamos una relación de producto interno del 41%, ahora está casi en el 100 que no es zona de riesgo, es peligro inminente”.

Por otro lado, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, asegurando que “la economía argentina tiene una fragilidad externa muy grande, desde el punto de vista financiero y económico, está todo mal, ya que este gobierno ha mostrado fracaso tras fracaso”.

Aprovechó la oportunidad para mencionar que no es cierto que “un nuevo gobierno no va a pagar la deuda, es un fantasma que tratan de instalar”, y para el FMI no es una preocupación, ya que no se “no se habló sobre la renegociación de la deuda de un nuevo gobierno con el Fondo”.

En cuanto al acuerdo firmado, “me aclararon que es un plan que tiene el objetivo de estabilización del tipo de cambio. Ellos expresaron que les preocupa el desempleo y el cierre de empresas, pero el objetivo actual es ese”.

Además, durante la reunión “planteamos nuestra preocupación con la fuga, ya que en el segundo acuerdo le han adelantado el 90% de la plata al gobierno actual, pero sigue abierta la especulación financiera. O sea que estos dólares entran y se van”. Y aseguró que “el gobierno de Macri se lapidó 35 mil millones en las corridas, y es casi el total del préstamo”.

El ex ministro de Economía afirmó que “la preocupación es la economía de este 2019, que está en manos de un gobierno que ha mostrado fracaso tras fracaso y que no muestra señales de solución”, y comentó que entre los riesgos que señala el FMI está la incertidumbre que genera un año electoral.

Al finalizar la reunión, Kicillof les entregó en forma de obsequio el libro del sociólogo e investigador de la Universidad de Oxford, David Stuckler: "¿Por qué la austeridad mata? El coste humano de las políticas de recortes". Este ejemplar pone en evidencia el efecto nocivo de las medidas de austeridad en la salud de la población, analizadas en España.