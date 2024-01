"No se necesitan economistas austríacos del siglo XIX para entender que se nos están vaciando los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas", subrayó. "Teóricamente venían a privatizar. Les doy una mala noticia: están estatizando. La gente que se cae de la prepaga, ¿a dónde va? Al público. La gente que no puede pagar la cuota del colegio privado, ¿a dónde va? a la escuela pública. Nos cae cada vez más demanda. Si nos van a echar por encima toda la demanda por qué no asumen la responsabilidad sobre el derecho a la salud y la educación", planteó el gobernador.

Kicillof ironizó con los dichos de Milei sobre llevar en andas al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputto, y aseguró que la población "no va a llevar en andas a los ministros" sino que va a terminar reclamando por los derechos que les corresponden.

En su mensaje, Kicillof dijo que el Gobierno quiere recortar el 15% del presupuesto de su administración y confió que la provincia de Buenos Aires "es la más austera de la Argentina". "Es la que tiene menos gasto por habitante y menos empleados públicos. Es el estado más chiquito de la Argentina", ratificó.

En otro tramo de su alocución, el dirigente que cursa su segundo mandato al frente de la provincia de Buenos Aires se refirió al desarrollo de la temporada de verano y confió que los niveles de ocupación y trabajo que se registran por estos días en los distintos destinos turísticos son gracias a la gestión que encabezó Alberto Fernández.

"Lo que estamos viendo es que el turismo premium, el de mayor poder adquisitivo, se sostiene. Hay determinado turismo que no depende de los avatares de la economía nacional, ni del tipo de cambio, ni del precio de remedios o de la harina", evaluó en primer lugar.

Kicillof visitó este miércoles el Partido de Mar Chiquita para dar inicio de obra a la Autovía hasta Villa Gesell junto al intendente Walter Wischnivetzky, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis y el director de ABSA, Jorge Paredi.

Con una inversión de más de 130 millones de dólares, financiadas parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, la obra de construcción de la Autovía Ruta Provincial N° 11, comenzará en los próximos días. El tramo a intervenir tiene una longitud de 72,4 km, comprendido entre las localidades de Villa Gesell y Mar Chiquita. Los trabajos no afectarán la calzada existente, ya que se trata de la construcción de una nueva vía que se ubicará mayormente sobre el margen noroeste, paralela y separada a 16 metros de la actual.

Esta nueva autovía pertenece al conjunto de rutas que conforman el Sistema Vial Integrado del Atlántico, a desarrollar en los partidos de General Madariaga, Villa Gesell y Mar Chiquita. La obra a ejecutar consistirá en la construcción de una segunda calzada y en la repavimentación de la calzada existente. Además, se construirán banquinas pavimentadas en ambas calzadas, y la duplicación de 7 puentes sobre cursos hídricos permanentes y 54 alcantarillas.

Asimismo, la obra prevé la construcción de sistemas de retornos a nivel dispuestos a una distancia promedio de 3,5 kilómetros, situados convenientemente a fin de evitar largos recorridos de los propietarios frentistas. También incluye la remodelación de las intersecciones existentes en los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y la construcción de una nueva intersección rotacional en el acceso al Balneario Parque Mar Chiquita.