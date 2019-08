Bajó el dólar luego de varias jornadas en alza

El billete verde terminó a $44,21 para la punta compradora y a $46,48, 21 centavos menos que el día anterior.

Embed

En Banco Nación operó a $46,30; mientras la cotización más elevada se dio en el banco ICBC, a $46,80, seguido por Galicia, a $46,70.

El dólar mayorista, por su parte, perdió 19 centavos y cerró a $45,30.

ADEMÁS:

Por el Ahora 12 las ventas minoristas de julio subieron 4,5%

Fernando Izzo, de ABC Mercados de Cambios, dijo que la merma en la puja de los operadores se debe a que en el mercado "ven muy alto el tipo de cambio".

Por su parte, el analista Gustavo Quintana sostuvo que "el mejor desempeño del resto de las monedas frente al dólar en el mercado internacional se tradujo en una menor presión sobre los precios" en el mercado local debido a que China hizo ajustes respecto a la devaluación del sábado pasado sobre el yuan.

No obstante, el Banco Central volvió hoy a convalidar una suba en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq) -la decimosegunda consecutiva para contener la marcha del dólar-, al quedar en un promedio de 62,28%.

El volumen operado en el mercado de contado ascendió a US$ 730 millones; mientras que en el mercado de futuros del MAE no hubo operaciones y en el Rofex se negociaron contratos por más de US$ 1.000 millones.