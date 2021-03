El nuevo crédito del Banco Mundial servirá para fortalecer el sistema de salud pública y mejorar el acceso a servicios digitales en Argentina.

La Argentina recibirá dos créditos del Banco Mundial (BM) por US$ 250 millones y US$ 80 millones cada uno para fortalecer el sistema de salud pública y mejorar el acceso a servicios digitales, respectivamente, en el marco del compromiso por US$ 2.000 millones que el organismo multilateral desembolsará este año.