Nueva protesta de trabajadores estatales con incidentes

Los manifestantes se concentraron pasado el mediodía en el centro porteño y marcharon la sede del Ministerio de Economía en el marco de un gran operativo de seguridad con miles de efectivos policiales y algunos enfrentamientos entre los sindicalistas y los efectivos de seguridad.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, calificó de "contundente" la huelga del viernes en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Piden el "listado de ñoquis"

Aguiar también pidió a Milei que publique un listado identificando a los trabajadores que, según el Gobierno, no están "prestando los servicios" que les corresponden como parte del sector público.

"Si el Gobierno no publica un listado de los supuestos 'ñoquis' (término coloquial y despectivo con el que se conoce a este tipo de trabajadores), tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la 'no prestación de servicios'", aseguró el secretario general de ATE.

ATE Foto 2 5 abril 24.jpg

A fines de marzo, el Gobierno no renovó 15.000 contratos en el sector público, una cifra mucho menor que los 70.000 despidos con los que llegó a especular el presidente.

"Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente ... En este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país", concluyó Aguiar.

Segunda protesta de la semana

La protesta de este viernes es la segunda que protagoniza ATE esta semana. El miércoles, varios de sus afiliados se manifestaron frente a las sedes de diferentes organismos y llevaron a cabo la "toma" de edificios públicos.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, consideró que estos hechos son "imágenes de una Argentina absolutamente decadente que estamos dejando atrás", y calificó de "intempestivos" los paros en diversos gremios que se suceden cada semana en el país suramericano.

Preguntado por si el Gobierno tiene en cuenta los cupos de género a la hora de afrontar los despidos, el portavoz restó importancia a este hecho y aseguró que cada puesto de trabajo "está ocupado por el mejor, por el más capaz y por el que más cualidades tiene".

"Sea un hombre, una mujer, un travesti o cualquier otra definición que puedas traer aquí a la pregunta". EFE