Berni desmintió a Aníbal Fernández sobre la organización del operativo de seguridad

"Todo lo que dice no es así", espetó el funcionario de Axel Kicillof y celebró que el pueblo de la Provincia haya sido capaz de recibir sin inconvenientes a la Scaloneta.

image.png

"Berni no organizó nada. Nosotros planificamos antes de ayer todo. Una vez que terminamos, yo invité a los ministros para que lo chequearan, pero la preparación es nuestra", sostuvo Aníbal Fernández cuando se le consultó sobre la participación de Berni en el traslado de la selección.

image.png

"Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen. Por suerte había testigos, estaba el ministro [Marcelo] D’Alessandro (...) Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa", refutó Berni en radio La Red.

"Ayer quedaron en evidencia una vez más las miserias de la política, pero lo importante es que el pueblo bonaerense pudo abrazar a los jugadores y ellos pudieron sentir el calor, la pasión, el amor y por sobre todas las cosas el respeto de quienes acompañaron a sus héroes durante 15 km sin ningún tipo de inconvenientes", agregó el ministro bonaerense quien sostuvo que su cartera trabajó "24 horas seguidas" en la planificación del operativo de seguridad.

image.png

"Nadie podía desconocer que iba a haber una marea de gente en la calle. Habíamos planificado un recorrido que se fue cambiando. Por eso, a las 3 fui personalmente a Ezeiza a hablar con la Selección para que me dijeran qué era lo que querían hacer", detalló en relación a los reiterados cambios en el recorrido del micro que trasladaba a los jugadores.

"Estaban todas las motos en el rulo y me acerco a Tapia y le pregunto si bajamos por General Paz. Me dice que sí, pero el colectivo siguió de largo. Después no supe más nada (...) Le puedo garantizar que el espíritu era seguir adelante y me quedé con la misma tristeza de todo el mundo", aseguró Berni.

Aníbal Fernández indicó que fue él quien definió que los jugadores bajaran del micro en Parque Roca y recorrieran la Ciudad en helicóptero.

https://twitter.com/tapiachiqui/status/1605282549735084039 Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

"Tomé la decisión de bajar allí y poner los helicópteros para sacar a los jugadores, que gustosamente subieron. Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tuit, que por supuesto me importó un carajo, nosotros ya sabíamos que [Lionel] Messi, [Rodrigo] De Paul y [Ángel] Di María estaban en el helicóptero H17 de la Policía Federal para que si no podían verlos, pudieran saludarlos", aseveró el ministro nacional, quien contraatacó al titular de la AFA que le agradeció al ministro de Seguridad bonaerense por haber sido "el único que acompañó durante toda la recorrida".