Berni redobló las críticas a jueces por excarcelaciones durante la cuarentena

"Fíjense los prontuarios y pregúntense si es correcto que estuvieran en la calle. El Servicio Penitenciario no sólo nos complica la vida liberando presos que deberían estar encerrado, sino que también había presos que estaban detenidos con dos nombres distintos, con dos números de documento distinto", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof reiteró sus cuestionamientos a la decisión de liberar delincuentes debido a la superpoblación de los complejos penitenciarios, para así reducir la posibilidad de que se produzcan brotes de COVID-19 en las cárceles.

"Gozan de buena salud y de buen trabajo", se quejó Berni, al reconocer el crecimiento en los índices de inseguridad, principalmente en el Conurbano bonaerese. "En el Conurbano una noche común tenemos, seis, siete, ocho persecuciones", graficó el funcionario.

Berni aseguró que los dos asaltantes detenidos por el robo de un auto a una mujer cuyo hijo 6 años se hallaba adentro en el partido de Almirante Brown, habían estado presos "diez veces" entre ambos, y cuestionó el sistema penitenciario, al asegurar que los delincuentes cada vez que salen de la cárcel cometen "delitos peores".

Respecto a los últimos hechos de inseguridad, el titular de la cartera de seguridad provincial aseguró que en la actualidad "esa es la realidad" pero que prefiere "no esconder la mugre debajo de la alfombra".

"Sabemos lo difícil que esta la provincia, sabemos que no es una tarea fácil", dijo.

El ministro de Seguridad provincial remarcó que "la inseguridad se combate con política integrales, no con más o menos policías o patrulleros".

"Estoy haciendo un esfuerzo para hacerle entender al Servicio Penitenciario que los presos tienen que trabajar cuando están detenidos: no pueden vivir de una dádiva del Estado, ganarse el pan con el sudor de la frente. Además, tienen que sostener a sus familias, que sino las sostiene la delincuencia", destacó.

Rechazó cuestionamientos

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, rechazó los cuestionamientos de los intendentes y afirmó que lo tienen "sin ningún tipo de cuidado" las "miserias de la política", ante lo cual subrayó que se debe " a la gente y al gobernador, Axel Kicilof".

"Son cuestiones personales, son las miserias de la política. Yo me debo a la gente y al gobernador, no a los intendentes", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete de Kicillof defendió su accionar, tanto en lo que se refiere a la lucha contra la inseguridad como su perfil mediático.

"¿Qué es una alta exposición? Salgo en los medios porque es una obligación, los actos de Gobierno deben ser comunicados. Además, yo trabajo en la calle, me ven deteniendo delincuentes, no me fui con los delincuentes a un estudio de televisión. Las cámaras están donde yo trabajo", remarcó Berni.

Y añadió: "Después, las miserias de cada uno de los participantes de la política quedan a su criterio, me tiene sin ningún tipo de cuidado".

De este modo, rechazó las críticas que recibió de parte de algunos jefes comunales, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, quienes cuestionan su forma de llevar adelante el cargo.

Asimismo, se refirió a su tenso vínculo con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: "Me peleo para defender los intereses de los bonaerenses. Si me tengo que enojar y alzar la voz contra aquellos con los que tengo que alzarla, lo voy a hacer, sea quien sea".

"Tanto la ministra como yo queremos solucionar los problemas de la delincuencia. Cada uno tiene una mirada diferente, viene de un espacio diferente, de abordar y entender la inseguridad", concluyó.

