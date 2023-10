Boca se mete en la campaña: Milei dice que se volvió "anti Boca" por Riquelme

"Yo era de Boca, era intensamente de Boca, hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar", sostuvo Milei en una entrevista en los estudios de Radio Mitre, tras destacar que "durante los '90 con Boca nos hemos hecho una panzada".

Continuando con su recorrido por Boca, dijo que "cuando se retiró (el delantero Martín) Palermo me generó tanta tristeza que no pude ir más a la cancha", y resaltó que "tengo palco y estrella en el museo" del club de la Ribera.

"Después tuve un período anti Boca que fue cuando lo repatriaron a (el exmediocampista y extécnico de Racing Fernando) Gago; ese chico es un oxímoron, era como de (la feria) La Salada, porque no tenía marca", dijo, mientras sus anfitriones lo festejaban jocosamente.

En su embestida contra el actual vice de Boca, añadió que "cuando lo trajeron a Riquelme empieza una tercera etapa nefasta". Y lo ligó con Angelici, el expresidente de Boca que fue operador judicial de Mauricio Macri, el exjefe de Estado a quien Milei elogió en la misma entrevista.

riquelme ANGELICI

Sergio Massa: "Me gustaría que Boca gane la Copa Libertadores"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dio su pálpito de cara a la final de la Copa Libertadores, que disputarán Boca y el Fluminense, y habló de su relación con Juan Román Riquelme.

"¿Por Boca me vas a preguntar? Pero no tengo nada que ver. Me alegró que un equipo argentino gane su serie y juegue la final de Libertadores porque soy argentino sobre todas las cosas", manifestó ante una consulta de Pedro Rosemblat en Gelatina.

Por último, Sergio Massa afirmó: "Después me alegraría mucho que Boca gane la Libertadores porque sé que es el sueño de Román".