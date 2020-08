"Boludo de la semana" contra el compañero Lipovetzky por Ley de Alquileres

Ya hace dos días Iglesias había criticado a este dirigente de su mismo espacio político por haber sido uno de los autores de la recién sancionada Ley de Alquileres que, según remarca Iglesias, tuvo un efecto contrario al buscado: perjudicó a los inquilinos porque los propietarios sacaron de las viviendas debido a los derechos que esa norma otorgó a los potenciales rentadores. Y hoy volvió a atacarlo: "Me dijeron que Lipovetzky se pone nervioso cuando mencionan el Efecto Lipovetzky. Así que. por favor, no mencionen el Efecto Lipovetzky para que Lipovetzky no se ponga nervioso porque mencionan al Efecto Lipovetzky"

Tuit-Fernando-Iglesias.jpg

El diputado Iglesias hizo referencia a Wikipedia, enciclopedia de Internet, en la que, cuando se buscaba el "Efecto Lipovetzky" se indicaba: "El efecto Lipovetzky corresponde al fenómeno por el cual la sanción de una ley produce consecuencias inversas a las buscadas". Este artículo fue borrado de Wikipedia hace pocos días.

Efecto-Lipovetsky-Wikipedia.jpg

El ex colega de bancada nacional de Juntos por el Cambio recogió el guante ante la primera mención de este hace dos días por parte de Iglesias, y le contestó casi con la misma altura intelectual que el atacante: Cuando yo llegué, vos ni habías salido. Porqué (SIC) no intentás aprobar una ley de tu autoría en vez de dedicarte a generar odio y boicotear los consensos que logran tus compañeros de bloque. Te creés comisario ideológico de JxC y votaste en contra del Pacto Fiscal firmado x @horaciorlarreta

Esta respuesta a la primera agresión demostró que a Lipoveztky no le gustó nada el primer twit de Fernando Iglesias, por lo cual es seguro que el segundo posteo, le haya gustado aún menos. ¿habrá respuesta del diputado provincial de JxC y hombre de Daniel "Tano" Angelici?