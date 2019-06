Bonadio procesó a Cristina Kirchner y a 100 empresarios

Es por la causa que investiga la cartelización de la obra pública y por coimas en peajes. Fueron claves los testimonios de los arrepentidos Carlos Wagner y Ernesto Clarens

El juez federal Claudio Bonadiovolvió a procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner con prisión preventiva por la causa que investiga la cartelización de la obra pública y por coimas en peajes. El procesamiento alcanzó a un centenar de empresarios y a varios ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido.