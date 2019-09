Tras haber deslizado la entrega de una tarjeta alimentaria y del bono en la reunión con la CGT del lunes, los ministros que participaron de la negociación, Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Dante Sica (Producción y Trabajo) tuvieron su foto con el presidente Mauricio Macri. La comunicación oficial mostró a los funcionarios en el despacho presidencial para exponer, de alguna manera, al jefe estado preocupado por la suerte de otras medidas de "alivio" en momentos de una preocupante suba inflacionaria.

Por la mañana Sica, en declaraciones radiales, recordó que en la reunión del pasado lunes en Desarrollo Social "empezamos a conversar para establecer algún tipo de compensación como se hizo en la parte estatal", en referencia al bono de $5 mil que cobrarán a principios de octubre con el sueldo de septiembre. En este sentido, precisó: "Quedamos en mirar el índice de inflación que sale este jueves (por mañana) y ahí juntarnos para ver la metodología" para implementar el bono para el sector privado.

Admitió, no obstante, que "la mayor preocupación es el impacto que puede tener en las pequeñas empresas. Por eso hay que buscar la mejor alternativa para compensar la caída de ingresos. Tenemos que tener alguna reunión con sectores empresariales, con algunas cámaras ya habíamos hablado, pero seguramente eso lo concretaremos una vez que tengamos el número (el índice de inflación del mes de agosto)", que informará el Indec.

Es que muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan problemas financieros por la baja del consumo y la crisis por una tasa que supera el 84% que fija el Banco Central. "Todavía no está definido ese bono. Se conversa con los sectores" productivos dijo a este diario un vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al tiempo que consignó que no recibieron una nueva convocatoria del Ejecutivo: "se conversa con gobierno pero no está definid" el pago del beneficio.

Aguardan el índice de inflación

Ya al anochecer, desde el entorno del ministro Sica se comunicó que "se acordó evaluar la evolución del próximo índice de inflación y el impacto que tenga en el poder adquisitivo de los salarios. A partir de ahí, se va analizar establecer una compensación para los trabajadores del sector privado". Es decir, no se precisaron cifras y, de alguna manera, se puso el pago del beneficio en cuestión de análisis.

Por su parte, el titular del gremio de los Canillitas y candidato a diputado bonaerense, Omar Plaini, también se refirió al tema: "Primero hay que ver si se da esto que están anunciando del bono para fin de año. Recuerden que ya alguna vez se comprometieron y después no alcanzó para todos y no todos los empresarios los dan. Segunda cuestión, no es solo un bono de $5 mil, también la CGT reclamó por una recomposición" para los trabajadores suspendidos o despedidos en las últimas semanas.

ATE y otros gremios estatales llevaron a cabo un paro de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial. Desde la secretaría de Modernización avisaron que "por ahora no hay previsto otorgar un nuevo beneficio" pero recordaron que rige para estatales nacionales la paritaria del 28%, un aumento del presentismo del 28% y "en caso de asistencia perfecta, el trabajador percibirá $8520 por cuatrimestre ($2130 por mes)". Y que en noviembre próximo se activará la cláusula de revisión firmada por UPCN, el gremio que firmó el acuerdo con el Ejecutivo.

Lo cierto es que desde los resultados de las PASO, que arrojaron una ventaja de 16 puntos de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, se incrementó el conflicto social en las calles. Para el consultor Rosendo Fraga, "todo muestra que aumenta el problema. La misma Margarita Barrientos, cercana al gobierno, reconoce que está dando de comer a mucha más gente que años atrás".

En este sentido, el titular de Nueva Mayoría opinó que "los datos de la UCA, del Indec, de movimientos sociales y ong, son coincidentes en cuanto al deterioro creciente y acelerado en los sectores más vulnerables. La crisis económica es más veloz que las medidas que adopta el gobierno para paliarla. Y la semana pasada, se ha hecho evidente un incremento de la protesta en gremios y movimientos sociales".