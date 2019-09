El secretario de prensa de CAME, Pedro Cascales, dijo: "Las pymes estamos en una situación de agobio financiero. (Esos) $5000 pesos en una pyme típica impacta en unos $100.000 pesos que un empresario no lo tiene". Y agregó que "sabemos que el dinero no alcanza, pero el problema es que hoy a las pymes tampoco. Estamos en una situación angustiante. Va a ser difícil".

En declaraciones a Radio Nacional, Cascales recordó: "El bono del año pasado no era obligatorio para las pymes. Se daba a cuentas de futuros aumentos, no era adicional. El impacto no fue tan drástico".

Por otro lado, consideró: "Hay que ver cuánto de este bono se traslada a consumo. El año pasado se usó para pagar deudas". "En CAME ya tenemos pautada la reapertura de paritarias", destacó el empresario.

El bono fue anunciado este martes por la administración de Mauricio Macri, pero el valor se definirá tras una reunión con las cámaras empresariales y una vez conocido el índice de inflación de agosto, cuya publicación está pautada para este jueves.

Así lo informó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien con su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, mantuvieron el lunes una reunión con dirigentes de la CGT para analizar la crítica situación social.