"Hay que sacarle el rótulo de bono. Es una suma de $5000, no remunerativos, pagaderos en una vez, pero que se pueden articular otros plazos de acuerdo a las dificultades que exista en cada una de las actividades en las mesas de negociación colectiva", sostuvo el referente sindical.

En diálogo con Radio Continental, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) destacó que ese monto "tiene que pagarse en octubre" y afirmó que "la obligatoriedad es pagarlo en una cuota para todos", aunque aclaró que está la "salvedad de flexibilizarlo en un marco de un acuerdo entre empresarios y sindicatos en la mesa paritaria".

"Es un instrumento para facilitar a todas las organizaciones sindicales la posibilidad de renegociar paritarias" ante el incremento de la inflación en los últimos meses, señaló el ex diputado nacional.

Luego añadió: "Salvo aquellos que puedan tener una cláusula indexatoria, que son cuatro convenios colectivos nada más, el resto va a tener una pérdida muy grande en términos porcentuales de acuerdo al costo de vida de este año. En los hechos va a ser traer la revisión paritaria para estos días".

Respecto de los pedidos del sector empresarial para poder abonar la suma en cuotas, Daer explicó: "Estamos muy heterogéneos, porque hay empresas que los pueden pagar fácilmente, pero hay una cantidad de pymes que tienen dificultades. Si hay algo que fue uniforme, fue la caída de la actividad económica que golpeó a todos los sectores en su conjunto".

Al ser consultado sobre si será tomado en cuenta para el pago de Ganancias, el secretario general de la CGT indicó que "el tema impositivo no fue parte de la discusión" y aclaró que "hay que sacarle el rótulo de bono. Es una recomposición salarial". Y añadió: "Hay una tremenda crisis y la situación financiera de una fábrica grande no es lo mismo que la de una pequeña. Hay pymes que no tienen efectivo, que están paralizadas".