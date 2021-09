Brasil dice que Argentina puede irse del Mercosur si está "incómoda"

"El Mercosur se va a modernizar y quien se moleste debe irse", aseguró el funcionario en referencia a nuestro país quien agregó: "Nuestra posición es avanzar. No saldremos del Mercosur, pero no aceptaremos al Mercosur como herramienta ideológica. El Mercosur tiene una propuesta muy clara: tiene que permitirnos, es una plataforma para la integración en la economía global".

"Si no brinda este servicio, lo modernizaremos y los incómodos se irán. Un día Argentina les dijo a los otros: 'miren el Mercosur, es como es y quien no quiera que se retire'. Regresemos esto a Argentina", lanzó Guedes.

Alberto-Mercosur.jpg Se tensa la relación entre Argentina y Brasil por el futuro del Mercosur. Archivo.

Brasil, que actualmente ocupa la presidencia del bloque, defiende la reducción del Arancel Externo Común (TEC), punto que es rechazado por el gobierno de Alberto Fernández.

La valoración del ministro Guedes es que Argentina atraviesa un momento delicado, pero Brasil, Uruguay y Paraguay están de acuerdo en avanzar hacia un cambio.

"Hay tres que quieren cambiar el Mercosur y Argentina no. Entendemos que no pueda abrir ahora, por su economía complicada, pero le dijimos que le damos el 'waiver para volver en dos o tres años para que esto no nos impida avanzar. Esa es nuestra posición en esta presidencia semestral. Argentina parece estar firme en esta posición antagónica porque está con dificultades", sostuvo.

Brasil espera que Argentina sume una "unanimidad" al consenso, aunque haya alguna diferencia en el tratamiento de una nueva norma. La administración de Jair Bolsonaro defiende una reducción generalizada del 10 por ciento del Arancel Externo Común para permitir una apertura de importaciones en el bloque, una posición rechazada por Argentina, que pretende proteger a la industria con valor agregado de esta medida.

"Es una apertura gradual, segura e irreversible, la hora es ahora porque la inflación está subiendo, es un buen momento para abrir importación", subrayó.

"Estamos en una disputa con Argentina, queremos bajar todas las tarifas este año y si avanzamos en la reforma tributaria bajar 10 puntos más el año que viene", dijo Guedes, quien añadió que estas decisiones forman parte de un plan integral de la agenda económica doméstica de Brasil para reducir impuestos.