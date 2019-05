"Nos sentimos amenazados desde el primer día”, dijo y explicó que el Gobierno busca que "hacia futuro haya determinados elementos de previsibilidad que a cualquier gobierno le ayuden para que no se generen situaciones de descontrol o dominio de los mercados”.

Así, remarcó que la cercanía que están planteando con parte de la oposición no es consecuencia del hecho de que están "sufriendo con la elección que genera incertidumbre. Los responsables de gobernar somos nosotros y no vamos a ceder el espacio que nos corresponde", aseguró en diálogo con La Cornisa.

La titular de la cartera de Seguridad, además, comparó a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner con el actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, e indicó que de volver al Gobierno, el kirchnerismo buscará emular al régimen del dictador porque "cree en la idea del poder eterno".

"(Cristina) cree en ese modelo autoritario. Están planteando un servicio de justicia al servicio del Ejecutivo a partir de un cambio a la Constitución a la medida del poder que quieren construir", dijo y continuó: "Ellos creen en la idea del poder eterno, no creen en la división de poderes. Ya hicieron todo lo que estamos viviendo. Ahora deben estar pensando en lo que no hicieron. ¿Cerramos los diarios desde el primer día? ¿Cerramos la Justicia? Creen profundamente en eso y es lo que quisieran hacer en Argentina, pero se dieron cuenta tarde del manejo del ejército. Por eso a Milani no lo pudieron aprovechar como les hubiera gustado,para tener un ejército al servicio de ellos".