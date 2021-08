Cafiero: "Alberto Fernández está a disposición de la Justicia"

Cafiero-vocero.jpg El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que el presidente está siempre a disposición de la Justicia. Archivo.

"Naturalmente está a disposición de la Justicia, pero no lo han citado. Todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es", dijo el ministro coordinador en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó el jefe de Estado en Casa Rosada.

"El presidente ya lo explicó, ya quedó detallado, así que allí no encontramos más tema como para agregar", dijo en referencia al cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, que acaparó la atención de los medios y de la opinión pública en las últimas semanas tras la difusión de dos fotos y luego de unos videos.

Embed

Al ser consultado sobre si en Olivos hubo otras celebraciones o reuniones sociales, el funcionario respondió: "No, no, no, no".

En otro orden, Cafiero aseguró ante los medios que "se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia" de coronavirus y remarcó que la "recuperación desde el punto de vista del empleo es muy visible, así como la recuperación del consumo".

Destacó además que se está completando "el 60 por ciento" de personas vacunadas contra el coronavirus con la primera dosis en todo el país, y el 25 por ciento con la segunda dosis.