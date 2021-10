Candidato a diputado renunció por un afiche contra Cristina

Sobre este hecho, el diputado aseguró que "es una situación grave, para mi manera de ver es un afiche, una cartelería pública, que traspasó los límites que en democracia no hay que permitir que se traspasen".

El afiche fue diseñado por su compañero del mismo espacio político Jorge Boasso, candidato a senador nacional.

De todos modos, la renuncia de Contigiani fue categórica y sin posibilidad de revisiones a futuro.

El diputado aseguró que es un afiche "que tiene que ver con el escrache, con la violencia, con el señalamiento, con la estigmatización, con una actitud antidemocrática, antirrepublicana".

Además, en diálogo con la emisora de radio LT9 AM 1150 de Santa Fe, indicó que "cuando el debate de ideas pasa al plano personal es gravísimo humanamente, para la democracia, para los hombres y las mujeres”.

f768x1-1122897_1123024_46.jpg El diputado renunció por el afiche contra Cristina.

Por otra parte, Contigiani, que actualmente es diputado por Santa Fe, reflexionó sobre los alcances y limites que debe tener una campaña electoral.

"Nunca debemos permitir que el debate de ideas traspase el plano personal, como ha ocurrido en este hecho puntual que tiene que ver con estos afiches, con una actitud antidemocrática y muy grave, se escracha y estigmatiza a una dirigente política, pero voy más allá, no importa quién sea, estoy mirando el hecho", sentenció.

A pesar de que el diputado por Santa Fe reconoció que aguardó una respuesta por parte de su compañero de espacio, la misma nunca llegó.

“Tenía la expectativa de una rectificación, un pedido de disculpas por las formas y el estilo, pero no ocurrió. No me queda más alternativas que considerar que se cambiaron las condiciones. No soy una persona de la grieta. En la vida, hay cosas que no se negocian".