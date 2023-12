Carlos Bianco y la posibilidad de emitir moneda propia

"La Constitución nacional y Provincial nos permiten emitir una moneda propia. En su momento, el Banco Provincia emitió moneda y la Constitución lo permite. Es una medida que permite la Constitución y hay que evaluarlo", señaló Bianco.

De todas maneras, aclaró: "Hoy no estamos pensando en eso pero llegado el caso, de ser necesario, se evaluará".

"En la Provincia somos oficialismo y tenemos que Gobernar y defender los intereses del pueblo bonaerense. El mandato del pueblo fue muy claro", aseguró el funcionario provincial.

Bianco sostuvo que "el Gobierno nacional tiene una orientación política muy distinta" a la de Kicillof y que el programa productivo bonaerense "es opuesto al programa de ajuste y privatización que está llevando adelante Milei".

"Somos una Provincia austera. Necesitamos llevar adelante nuestro programa de transformación. Tenemos un potencial de crecimiento y desarrollo productivo y para eso son necesarios los fondos necesarios para seguir haciendo las transformaciones. La Provincia hoy concentra el 50% de la industria en la Argentina", indicó en declaraciones a la prensa.

A su entender, "las medidas de los últimos días no tienen como objetivo cuidar a la Industria nacional". "Ellos dijeron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo, que lo iba a pagar la clase política. Si aumentan la carne y los fideos, el pueblo come carne y fideos. Aumenta el transporte público, la casta no viaja en transporte públcio. Es el pueblo que viaja ahí", agregó el ministro bonaerense.