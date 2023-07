"Se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad ni capacidad política", declaró Maslatón ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, quien evalúa citar a declarar en calidad de testigos a los nombrados por el abogado en la investigación preliminar que abrió para investigar las denuncias, informaron a Télam fuentes judiciales.

Maslatón evaluó que son todos movimientos en mano, no hay nada bancarizado. "Me da la impresión de que alguien le puso precio a las candidaturas", sostuvo Maslatón y advirtió que el dinero no está bancarizado y que hay una concepción de que el cargo público electo a través de la fórmula que apoyó a Milei debe compartir los frutos con el entorno de Milei.

Bajo juramento de verdad, el abogado dijo que le llegaron por distintos lugares, de gente que no se conoce entre ellos y que se contactan con él por su perfil social alto en redes sociales, denuncias de pedido de dinero a cambio de lugares en las listas.

"Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que pueden aportar. Ese aporte va desde los candidatos al entorno, la hermana (de Milei) o los operadores", detalló.

Maslatón declaró por poco más de una hora en la fiscalía ubicada en el quinto piso de Comodoro Py 2002 y dijo que a cambio del pago se da el uso al nombre, logo y visita de Milei al lugar.

javier-milei.jpg La Libertad Avanza de Javier Milei quedó en la mira tras la denuncia de Maslatón. Archivo.

"Si no pagan y se hace una publicación con Milei, se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto franquiciado político, el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones que hay gente que pagó el canon y no integró las listas", se explayó ante el fiscal.

Además dio ejemplos como el de una persona que se identificó como Dr. Pablo Bonalpech, abogado del foro de Morón, quien está a disposición, el candidato le paga semanalmente a Sebastián Pareja 300.000 pesos durante los últimos cinco meses. Nadie de los que concretó lo va a reconocer.

Maslatón mencionó, además, a Silvina Soria, de Avellaneda, quien le escribió diciendo que se va del movimiento porque le pidieron 60.000 dólares para ser candidata en ese distrito y que en Chaco, un exmilitante Martín Piccato, le dijo que estuvieron vendiendo las candidaturas.

"María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por 30.000 dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredon, Alejandro Carrancio, como el recaudador", dijo el abogado.

También aludió a Liliana Salinas, de Entre Ríos, quien habló de 10.000 a 40.000 dólares por candidatura y recordó que el periodista Carlos Eguía, de Neuquén, introdujo otro elemento que es la renta del cargo una vez elegido, parece que lo promueve Karina Milei, dar los contratos que dependan de ese cargo.

El abogado contó al fiscal cómo se acercó a Milei, sus tiempos de militancia juntos y que decidió irse cuando se hablaba de qué hacer en 2023, porque propuso utilizar la base militante para construir estructura pero primó otro criterio.

"Se contratan operadores políticos, uno de ellos Carlos Kikuchi, periodista y otro operador, Sebastián Pareja, para la provincia de Buenos Aires", dijo.

"Ahí se produce una escisión donde yo también decido irme. Le propuse ir a las PASO y él lo rechazó. No quería ir a las PASO, quería manejar todo él", expresó en alusión a Milei.

El grupo de jóvenes que fundó el Partido Libertario, señaló Maslatón, quedó descartado, hoy no componen la alianza de La Libertad Avanza.

Para el próximo martes y en el contexto de la investigación preliminar que abrió la fiscalía, se citó a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la exmilitante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.

González abrió una investigación preliminar ante la gravedad institucional de las denuncias conocidas en los últimos días a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral.

"En atención a la importancia que reviste la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral, se ha tomado conocimiento de los hechos que se reflejan en las publicaciones periodísticas que anteceden relacionados a denuncias por parte de personas que integran o habrían integrado la agrupación política LLA contra quienes resultan las autoridades partidarias de dicha agrupación", explicó el fiscal al disponer la investigación preliminar.

Por ello, resultando cuestiones que revisten gravedad institucional, corresponde que el suscripto, en el marco de las facultades y obligaciones que tiene esta Fiscalía Federal con competencia Electoral, conforme el art. 146 del Código Electoral Nacional y los arts. 7 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal nro. 27148, ordene la formación de una instrucción preliminar, a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral, agregó en la resolución.

Tras conocerse la decisión judicial, Milei, aseguró que va a denunciar a aquellos que han acusado a su agrupación de vender candidaturas en dólares, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio debe cubrir el financiamiento de la fuerza política.

Con información de Télam.