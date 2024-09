Causa contra Alberto Fernández: declara la madre de Fabiola Yañez

Verdugo fue citada a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la fiscalía que lleva el caso, a pedido de la querella de su hija.

Según trascendió, la madre de Yañez fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Verdugo debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.

El expresidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la ex primera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.

Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.

En la causa se sumaron audios de conversaciones entre Fernández y Yañez, además de fotografías y otras evidencias aportadas por la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita a declaración indagatoria.

Una de estas evidencias es la grabación de una conversación que ambos mantuvieron en su habitación de la residencia de Olivos y trascendió el miércoles a la prensa.

En el audio entregado al fiscal por la querella y que forma parte de la causa judicial el entonces presidente le dice a Yañez frases como "andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!" o "la concha de tu madre", entre otros insultos.

Se conocieron conversaciones entre la madre de Fabiola y Alberto Fernández

Este miércoles trascendieron mensajes que intercambiaron por WhastApp Alberto Fernández y su exsuegra Miriam Verónica Verdugo, quien declarará este jueves ante el fiscal federal Ramiro Gonzalez, responsable de llevar adelante la causa. Esos mensajes no estaban hasta ahora incorporados al expediente judicial.

Por fuentes cercanas al entorno de Alberto Fernández se conoció una versión parcial de estos mensajes que favorece al expresidente. Son intercambios de chats que se inician el 10 de septiembre de 2017 y culminan el 9 de febrero de 2024.

Allí el expresidente aparece hablando con su entonces suegra preocupado por el consumo excesivo de alcohol de su por entonces pareja, preocupación que es compartida por su interlocutora. Y además al final de la serie de chats aparece otro intercambio donde Alberto Fernández está preocupado porque Fabiola Yáñez estaba perdida en Madrid, o al menos se había alejado de su custodia y su exmarido no sabía nada de ella.

“Hola Verónica, acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta de que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga” se puede leer en uno de los mensajes del expresidente, difundidos por la señal de noticias TN. “No solo por el daño que a su salud le causa, sino por la imagen deplorable que deja en empleados, que después hablan”, señaló.

“Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso”, agregó Fernández en la misma conversación. “Le ruego que se encargue de que Fabiola no tome alcohol. Por favor. Gracias”, insiste el exmandatario, en un mensaje con fecha en enero de 2020. Verdugo respondió: “Lo sé Alberto, está costando, pero la controlo. Yo sé lo que todo esto implica”. “Explíqueselo y no la deje tomar. Por favor se lo pido”, repitió el expresidente.