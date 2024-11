Causa Vialidad: Cristina Kirchner se presentó ante la Justicia

La ex jefa de Estado concurrió con su abogado, Alberto Beraldi, al sexto piso de la sede judicial para firmar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 la notificación de su condena. “Entró, firmó y se fue”, contó un testigo del hecho citado por Infobae, medio que consignó que ambos se retiraron antes de que se cumplieran cinco minutos de su arribo.

Cuando la Sala IV de Casación dio su fallo el 13 de noviembre pasado. dispuso que los 13 imputados del caso se notifiquen de la resolución de manera personal en Comodoro Py. Delegó esa tarea en el TOF 2 -el que hizo el juicio oral- que los convocó a cumplir el trámite. Algunos como el absuelto Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal, por ejemplo, se presentaron.

Pero otros pidieron cumplir de la notificación de otra manera. Uno de ellos fue el empresario Lázaro Báez, quien explicó que estaba bajo prisión domiciliaria en Santa Cruz y que por esa situación proponía que la notificación sea por videoconferencia. Lo mismo realizaron otros acusados que dijeron que vivían en Santa Cruz y que se les dificultaba viajar.

Cristina Kirchner Julio de Vido.jpg Causa Vialidad: la condenada Cristina Kirchner y el absuelto Julio de Vido.

El TOF aceptó la propuesta. En tanto que Cristina Kirchner, integrante de este segundo grupo que pedía no ir personalmente, presentó un escrito en el que indicaba que así se daba por notificada. La iniciativa no funcionó: el viernes pasado se intimó a la ex presidenta a que en 72 horas se presentara en Comodoro Py, El plazo vencía este miércoles, fue finalmente hoy.

“Ha de señalarse que la citación librada responde a la obligación normativa de notificarlos personalmente de un auto que decide sobre su situación procesal. Dicho acto, encomendado específicamente por el superior a esta judicatura en el fallo mencionado, reviste, por criterio jurisprudencial, una serie de requisitos formales que determinan su validez y cuyo cumplimiento es primordial en tanto proyectará efectos sobre actos ulteriores”, explicaron los jueces del TOF.

Luego, citaron una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación imponen al tribunal el deber de informar directamente a quienes se ven sometidos a proceso de las resoluciones dictadas a su respecto como así también de acreditarlo en el expediente bajo la forma de estilo”.

Todos los acusados ya están notificados del fallo y ahora lo que resta son las apelaciones de la resolución de Casación para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El plazo para eso vencía este jueves pero, a pedido de algunas defensas, Casación lo extendió por 30 días hábiles más en virtud de la voluminoso del fallo y de la complejidad de la causa.

Lázaro Báez Causa Vialidad.jpg Lázaro Báez pudo hacer el trámite a través de una videollamada porque está con prisión domiciliaria en Santa Cruz.

El nuevo plazo vence el 20 de febrero, por lo que la causa llegará recién en 2025 al máximo tribunal. Las defensas de los condenados apelarán para que sean revocados y se dicte la absolución. En tanto, el fiscal de Casación, Mario Villar, ya adelantó que hará lo mismo para que se agraven las condenas y se revoquen las absoluciones, entre ellas la de De Vido.

La Fiscalía acusó en el juicio por el delito de asociación ilícita y pidió una condena de 12 años para Cristina Kirchner. Pero por mayoría el TOF rechazó la asociación ilícita y condenó por administración fraudulenta, lo que fue confirmado por Casación.