Cayeron las expectativas de los empresarios para 2019

En ese marco, sólo el 31% de los consultados confía en que las perspectivas serán mejores para el próximo semestre, según el relevamiento hecho entre 240 representantes de las principales empresas del país.

No obstante, el 56% de los consultados, espera una caída de la inversión en su compañía.

Sobre los factores negativos de la situación económica, los empresarios mencionaron la "inestabilidad política, los errores en el plan económico, la inflación, la incertidumbre, la devaluación tras las PASO y la caída de actividad".

Entre los factores positivos, apuntaron a un mayor orden desde el Gobierno y mayor expectativa para las exportaciones.

El sondeo arrojó una caída en el segundo semestre en las expectativas sobre la economía nacional. "La frustración de la expectativa es la característica saliente de esta encuesta y la caída de la inversión es la más alta de la serie", explicó Eduardo D'Alessio al dar conocer los resultados a la prensa.

El sondeo recogió que las expectativas sobre exportaciones continúan con balance positivo, las inversiones y el empleo caen al orden de magnitud del segundo semestre de 2014 y dos tercios de las empresas consultadas esperan mantener o incrementar sus ventas.

Además, todos los sectores pierden en precios contra la inflación, los servicios en mayor medida, mientras continúan estirándose los plazos de cobranza.

Entre los problemas que importan al empresariado se mencionan que las reformas impositiva y laboral, y la baja de inflación son imprescindibles para la competitividad del país.

Antes de que se diera a conocer el resultado de la encuesta, el titular del Coloquio, Federico Procaccini destacó que "no estamos buscando una reforma impositiva hoy, (porque) no es posible, pero en el largo plazo (el actual esquema) no cuadra, no funciona. Hay que discutir cómo solucionarlo".

"Es triste esa situación de volver a empezar de nuevo otra vez. Somos nosotros los que tenemos que decir basta. El crecimiento es una condición necesaria para reducir la pobreza. Si creciéramos 4% durante 10 años se reduciría la pobreza a la mitad. En 20 años volveríamos a un dígito, pero nunca pasó crecer así por dos décadas. Ese es el desafío", dijo Procaccini, durante su presentación en del 55 Coloquio de IDEA.

En cuanto a la encuesta, los empresarios mencionan al déficit fiscal como origen principal del complicado escenario actual de Argentina.

Entre los temas más importantes para el próximo año, el 49% de los consultados puso a los salarios como principal, junto a la reforma impositiva (32%) y obtención de crédito (30%).

Los principales factores para aumentar la competitividad del país, destacaron la reforma impositiva (65%), la baja de la inflación (56%) y la reforma laboral (50%).

A la hora de mencionar los principales temas a mejorar, encabezan la reforma impositiva (56%), la educación básica (47%) y Justicia (46%).