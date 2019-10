Embed

Frases destacadas de Macri

• "Acá estamos juntos, todos, de distintos lugares, porque queremos la democracia, porque queremos un país mejor."

• "Valoramos la honestidad, el trabajo y la libertad. Queremos hacer, no destruir. No queremos impunidad. No queremos más deditos que nos digan como pensar ni vivir."

• "¿Donde están los colectivos? ¿Vinieron en aviones? No, no los trajo nadie, vinieron solos, caminando."

• "Nunca más vamos a tener miedo. Hace cuatro años nos la jugamos por el cambio, nos convertimos en la solución. Estamos muy orgullosos."

• "Ha sido duro para todos ustedes, para la clase media, que más ha sufrido. Lo sé. Por eso trabajé en el alivio. Ahora se viene más empleo, más salario. No fue en vano."

• "El narcotráfico podía venir al país y pasar porque los que gobernaban miraban para otro lado. Hoy los estamos echando del país. Nosotros tenemos claro eso."

• "Hace 80 años que en Argentina existe una inflación promedio de más del 60%. 80 años. Es serio."

• "Necesitamos más tiempo. Volver al pasado no nos va a traer ninguna solución. ¡Podemos dar vuelta esta elección!"

• "¡Hay gato para rato! Nunca supe que me iban a rebautizar de viejo che, ja. El "Gato" Macri. Siempre me ponían apodos italianos, pero me gusta."

• "Tiene que ser la votación con mayor asistencia desde 1983, la más importante de la historia. ¡Estamos cambiando la historia de Argentina!"

• "Los vivos de siempre no quieren aceptar nuestro voto, tenemos que fiscalizar. Hay que cuidar el voto."

Antes del acto

Durante su visita a la provincia de Chaco, donde además mantuvo un encuentro con productores agropecuarios, Macri reiteró que "el campo es el gran motor que tiene nuestro país y hay que sacarle la pata de encima para que siga creciendo".

"El campo cada vez genera más trabajo en todas las ciudades de la Argentina y cada vez es más industria, porque le agregamos más valor a las cosas que se hacen”, agregó.

Macri recorrió en primer lugar las instalaciones de Campagnolo Muebles, una empresa familiar que desde hace más de 30 años diseña, fabrica y distribuye muebles de madera.

El Presidente estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Awada; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el intendente de Sáenz Peña, Gerardo Cipolini, entre otras autoridades.

Macri fue recibido por Luis Campagnolo, el titular de la firma, que emplea a 21 trabajadores y cuenta con certificación FSC, una garantía internacional de que sus productos provienen de bosques gestionados de forma sostenible y con protocolos de cuidado ambiental.

Según datos de Presidencia, la empresa fabrica mensualmente un promedio de 1.200 sillas y 150 mesas de madera, entre otros productos, que se comercializan en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Salta y Jujuy.

Tras esa recorrida, el Presidente se subió a un tractor y condujo el vehículo hasta llegar al punto de concentración donde era esperado por productores locales de maíz, soja y algodón.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que ustedes hacen y quiero agradecerles por la fuerza y las ganas que ponen, porque cada día que abrimos un mercado nuevo para exportar ustedes, con creatividad y con trabajo argentino, llegan a la mesa de otros países del mundo”, afirmó Macri en su mensaje.

