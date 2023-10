Chaco: cruces entre el Gobierno y la oposición pone freno a la transición ordenada

"Queremos informar a los chaqueños que hemos decidido no continuar con esta mecánica de transición que se había acordado oportunamente dando por concluida entonces esta etapa fallida y lamentando que no se haya logrado concretar esta idea de una manera ordenada", comenzaron explicando desde la mesa técnica del electo gobernador Leandro Zdero.

Con la intención de tener un "contacto formal y fluido", advirtieron que el resultado de las reuniones mantenidas hasta ahora no cumplieron las expectativas. "La información solicitada oportunamente fue remitida en forma parcial y dividida secuencialmente, quedando pendientes de dar cumplimiento a varios aspectos requeridos ", acusaron.

"Se nos indicó que no existe a la fecha ni suspensión de obras, ni cesación de pagos a proveedores, ni demoras en la cancelación de compromisos, hechos que a las claras no coinciden para nada con la realidad ni con el testimonio de muchos chaqueños que afirman todo lo contrario", relataron y plantaron que los informes están sesgados y que "no se obró hasta aquí con la transparencia esperable en estas circunstancias tan delicadas para el país y la provincia".

El comunicado se detiene en "la actitud arrogante y hasta insolente de ciertos funcionarios de la actual administración seleccionados para articular esta tarea vital. Tampoco ayudan a construir el clima adecuado para un esquema que tendría que ser mucho más natural y sin mezquindades".

"La dinámica imperativa que pretende establecer reglas de juego unilaterales ni acordadas, ni conversadas, no colabora con el ánimo que debería enmarcar este tiempo de sincronización que apunta a mejorar la calidad institucional por el bien de los chaqueños", agregaron.

La respuesta del Gobierno al comunicado de JxC: "Desprolijo" y "antidemocrático"

A los pocos minutos de que el documento de Juntos por el Cambio se dé a conocer públicamente, el gobierno saliente salió a cuestionar la decisión. Desde el Ejecutivo afirmaron que la de JxC fue una decisión "unilateral" y responsabilizaron al gobernador electo, Leandro Zdero.

El funcionario del gobierno saliente calificó la decisión de JxC como "una vía muy desprolija". "Nos enteramos de forma unilateral por el equipo que fue designado por el gobernador electo, Leandro Zdero. Queremos expresar nuestra sorpresa, dado que a menos de 24 horas tuvimos una reunión muy respetuosa y amena tal como lo había expresado la vicegobernadora electa", comenzó explicando Juan Manuel Chapo.

En esa línea, el vocero oficial tomó su celular y expuso un video donde se la escucha hablar a la vicegobernadora electa, Silvana Schneider, sobre el encuentro que menciona Chapo.

"Como ustedes escucharon, la propia vicegobernadora electa manifestó que seguimos trabajando. Nosotros no tuvimos nuevos interrogantes, entregamos un reporte detallado en mano suscripto por todos los presentes, es más, tuvimos la deferencia de modificar una nota en virtud a un pedido del diputado Livio Gutiérrez", aseveró Chapo.

Sobre las cuestiones solicitadas por el equipo técnico del gobierno entrante, el portavoz oficial del Ejecutivo saliente, explicó: "Gran parte de lo que habían solicitado se encuentra dentro del proyecto de Ley de Presupuesto, con solo abrir el proyecto que fue entregado en tiempo y forma por el gobernador Jorge Capitanich, hubiesen podido acceder en gran parte a la información que están pidiendo".

"La actitud que han tenido, a través de un comunicado de prensa, va en contra del espíritu democrático. La sociedad nos pide responsabilidad para actuar en función de las demandas ciudadanas", precisó.

Por esa línea, Chapo aclaró que no se sorprende de esta decisión. "Espero que esto no sea solo el inicio de un proceso que busque justificar decisiones contrarias a las de la gente".